Grupo Santa Débora, dueño del helipuerto, aseguró que cuenta con los permisos de Aerocivil

Medellín, Antioquia

En atención a medios, el gerente del grupo Santa Débora, Daniel Castaño, junto con Carlos Callejas, asesor jurídico, se pronunciaron ante el accidente donde el helicóptero HK-4810 de la empresa Sociedad Aeronáutica de Santander S.A.S, que prestaba servicio de turismo, se precipitó a tierra, posterior al despegue en la terraza que funciona como helipuerto y que está encima del restaurante Hangar M45, propiedad del grupo Santa Débora.

Un helicóptero de turismo se accidentó en Medellín

En dichas declaraciones, el asesor jurídico Carlos Callejas aseguró que el restaurante Hangar M45 cuenta con todos los permisos y normas de la Aeronáutica Civil para la operación del helicóptero, y que las instituciones encargadas ya están en investigación para esclarecer el accidente. Estas fueron sus palabras: “por parte de Hangar M45 y del helipuerto de Santa Débora, podemos dar un parte de tranquilidad, que la operación aquí es totalmente legal. El helipuerto cuenta con u permiso de la aeronáutica civil, expedido el 2 de mayo del 2023, y que cumplimos con las normas aeronáuticas para la operación del helicóptero. La investigación está a cargo de la dirección técnica de investigación de accidentes de la aeronáutica civil. Entrar a hablar, a decir que pasó, que no pasó, es hacer conjeturas, y no somos los llamados ni los autorizados para hacer ese tipo de comentarios”.

Por su parte, esto dijo Daniel Castaño, gerente del grupo Santa Débora, con respecto a la continuidad del restaurante Hangar M45 y el helipuerto: “la idea de nosotros como restaurante obviamente continuar, como helipuerto a la espera de la respuesta de los entes de control y la aeronáutica, estamos 100% atados a la norma, pero como restaurante, como entretenimiento, como todas las marcas que pertenecemos a Grupo Santa Débora continuar brindando esta experiencia”.

Caracol Radio habló con los vecinos del helipuerto donde se presentó el accidente sobre las implicaciones que tiene la presencia del mismo en el sector. Esto dijo Dayana Restrepo, comerciante de la zona: “el helipuerto ha traído muchos beneficios para el barrio porque somos más reconocidos y se ha generado mucha seguridad en el barrio y se ha quitado todo ese tabú de que Manrique es un barrio muy peligroso, así igual como en la Comuna 13”.

En contraposición, esto dijo Xiomary Osorio, vecina del hangar: “No nos tuvieron en cuenta para hacer el helipuerto, no vinieron tampoco a mirar la infraestructura durante la construcción, que también se vio como afectada. Entonces pues ya luego de este accidente uno queda muy nervioso porque ya no va a estar uno tranquilo con la operación de ese helipuerto”.

Otra vecina del sector, quien le pidió a Caracol Radio no revelar su identidad, también se refirió a la problemática que para ella representa la presencia del helipuerto cerca de su hogar: “Para los vecinos del sector, el peligro es latente porque, como sucedió ayer, en cualquier momento puede pasar un accidente mayor que el de ayer y cuando se hizo el helipuerto no se contó con el consentimiento de los vecinos ya que esto es una zona muy residencial y no nos tomaron en cuenta, sólo se hizo el helipuerto y nosotros no tuvimos parte.”.

Respecto a las inconformidades, esto dijo el gerente Daniel Castaño: “hay malestar, nadie, nadie está contento con incidentes que son atípicos, pero queremos pues yo quiero resaltar que todo proyecto disruptivo en zonas que no están acostumbrados o que apenas están llegando a este desarrollo causan malestar. Ya lo vivió la 70, ya lo vivió la 33, ya lo vivió Provenza, ya lo vivió el Lleras y es también empezar a concientizar a la comunidad que nosotros no llegamos a competir con ellos, nosotros llegamos a generarles valor a ellos, a traerles turismo, a traerles economía”.

Finalmente, será la Aeronáutica Civil través de su dirección técnica de investigación de accidentes quien determine qué fue lo que pasó con la aeronave y si este helipuerto seguirá prestando su servicio aeroportuario al público.