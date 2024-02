Actores de playa de Cartagena piden a influencer italiano que se retracte de vídeo

Los actores de la playa, están indignados con el video del youtuber italiano Zazza, que los estigmatiza como estafadores de turistas.

Joaquín Arrieta, un mimo que desarrolla su actividad en el sector turístico de Cartagena, salió en defensa de la ciudad y rechazó el video donde lo vincula a él, como uno de los personajes que engañan a los visitantes.

“Señor Zazza me encuentro muy indignado de usted y me tiene decepcionado de ver como usted hace unos videos para desprestigiar un país, desprestigiar una cantidad de personas, a mí me han llegado inclusive amenazar a decir que yo soy un estafador, como utilizó usted mi imagen y la ponen en la portada de su página diciéndome que yo soy un estafador y que es un abusivo y quiero que se retracte de lo que hizo, porque me voy a ver obligado a llevarlo legalmente a una demanda penal por lo que usted está haciendo.”

El popular rapero ‘Albert’ también mostró su descontento, “Queremos mucho a Cartagena, nosotros cada vez que vemos a los turistas es para llenarlos de felicidad para que se vayan con buena imagen de nuestra costa pero un turista que nos tiene de blasfemia, que nosotros los estamos hostigando que nosotros estamos estafando, en ningún momento, nosotros le cantamos.”

A raíz de esta campaña de desprestigio contra Cartagena, la Alcaldía Mayor a través de la Secretaría de Gobierno, llegó a la playa donde intercambió palabras con las personas involucradas en el video.

El secretario de Interior Bruno Hernández manifestó, “A raíz de esa campaña desprestigio, que quieren encaminar con nuestra ciudad, nos dimos a la tarea por instrucciones del señor alcalde de escuchar un rato a Joaquín, a Albert, a Paula, a Johana y a todos los raperos que estuvieron inmerso en ese video falso que estuvo circulando en la ciudad. Quiero que tengan la tranquilidad que se tomaron todos los controles y que ese video no es más que una farsa y un engaño para todos los cartageneros, quiero que ustedes mismos escuchen lo que ellos nos dicen y se den cuenta y sepan la verdad absoluta.”

Ante todo esto, las autoridades catalogan lo que hizo el extranjero como una farsa malintencionada para dañar la imagen de Cartagena.