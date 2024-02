¿Por qué los gatos tienen la lengua tan áspera? Esto dice la Ciencia

Los gatos son conocidos por ser animales extremadamente limpios y por dedicar gran parte de su tiempo a su aseo personal. Independientemente de que ellos cuiden su pelaje también es importante que sus dueños estén pendientes de cuidados como su baño, el corte de uñas, el cepillado y visitas regulares al veterinario para verificar que toda su salud este en orden.

Normalmente el cuidado y estado físico del gato es crucial para entender el por qué de su comportamiento o estado. Además, aunque no lo crea, las características de su lengua tienen mucho que ver el tema del aseo de los felinos y aquí le explicamos por qué.

¿Por qué los gatos tienen la lengua tan áspera?

La lengua de los gatos se encuentra cubierta de unas afiladas espinas de queratina que están orientadas hacía atrás y en una misma dirección que comúnmente son llamadas papilas filiformes. De acuerdo con un estudio realizado por la revista académica ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, este órgano es una herramienta multifuncional para ellos.

Su principal atribución está ligada a la relación entre el recogimiento de saliva que estos animales hacen con la lengua y su aseo. El equipo de investigadores ha informado que mediante ese estudio han podido verificar que seis especies de gatos, desde los domésticos hasta los leones, poseen este mismo tipo de papilas con cavidades huecas que se encargan de absorber agua de forma espontánea.

¿Qué hacen las gatos con la saliva que recogen?

La saliva que ellos recogen en su lengua es utilizada para acicalarse y aplicarla en la base de sus pelos. En el estudio aseguran que, “sin estas papilas, la saliva en la superficie de la lengua sólo mojaría la capa superior del pelaje, dejando el pelaje de debajo sin tocar”.

En ese sentido, según el estudio, los gatos domésticos pueden pasar hasta un 24% de su tiempo acicalándose el pelaje. Cabe resaltar, que si el gato no realiza esta actividad, puede ser propenso a sufrir molestias causadas por las pulgas, el exceso de calor o pelos sueltos y enredados que pueden causar tirones e infecciones en cualquier momento.

“Ya se había estudiado antes cómo aumenta la cantidad de pulgas si los gatos no se asean, así como también existen estudios microscópicos de sus papilas. Pero nosotros hemos sido los primeros en descubrir que las papilas tienen un hueco que está involucrado en los lametones”, asegura el investigador y coautor David Hu, a la agencia de noticias científicas SINC.

Adicional a esto, los investigadores durante el estudio diseñaron y construyeron un cepillo de acicalamiento inspirado en la lengua de este animal. Con la ayuda de imágenes de alta velocidad e imágenes computarizadas que les permitieron entender como funciona este órgano de manera mas precisa, fue más sencillo el proceso para crear este artefacto que resulta útil para peinarlos o aplicar medicamentos o otros productos recetados en su piel.