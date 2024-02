Largas filas durante el último día de actualización de datos del Sisbén en la Biblioteca

Cúcuta

Desde la noche anterior algunos cucuteños hacen filas a las afueras de la Biblioteca publica Julio Pérez Ferrero para participar en la jornada de actualización de datos del Sisbén que finaliza este lunes.

Una larga lista de personas que denuncian retrasos o inconvenientes en este proceso y que hoy esperan resolver las inquietudes que giran en torno al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Esto les permite a los beneficiarios participar del proceso de clasificación a la población en condiciones de vida e ingresos menores.

Yulieth Carrillo “estamos desde las once de la noche del día anterior y necesitamos estar aquí porque nos van a poder atender con más tranquilidad. Yo por lo menos no aparezco en ningún proceso del Sisbén, o me dan acceso a proceso y aquí tengo la oportunidad”.

Por su parte Alma Carrero señaló a Caracol Radio que “yo soy una mujer de 75 años, mi mamá está enferma, soy hija única y nunca se atienden en la oficina del Sisbén así que me toca venir acá. Estoy desde la una de la madrugada y quede de puesto número diez”.

Por otra parte, Ramiro Torres dijo “mis hijos no aparecen en el Sisbén. Por eso estoy desde la noche anterior aquí haciendo fila con mi familia lata poder lograr registrarlos”.

El proceso del Sisbén atraviesa por un proceso de reclasificación donde dos millones de personas fueron reclasificadas por una actualización y consolidación de Registro Social de Hogares.