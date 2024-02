Caucano participó en proyectos animados internacionales

Cauca

El maestro en Artes Visuales y Animación 3D Juan Gabriel Olarte logró una importante participación en dos ideas cinematográficas con estudios Illumination Mcguff en París, se trata de: The Minions the Rise of Gru, y Mario Bros the Movie.

Participación que tuvo más de siete meses en The Minions, y otro año y medio en Mario Bros hasta terminar la producción, experimentando la satisfacción al ver el producto final en las grandes pantallas de cine, pues según Olarte siempre soñó con participar en películas de notables productoras.

En su rol como artista de texturas de los escenarios, como lo dice el cargo, era texturizar objetos en 3D en solo gris, aplicándoles color de forma que se observara lo real de cada uno de los materiales u objetos 3D.

“A uno le dan una guía con el estilo que va a tener la película, y con base en ello, uno hace el texturizado, también uno puede proponer siempre pensando en la guía sin alterar la información deseada por los productores”, señaló el profesional.

Actualmente, se encuentra aprendiendo en el texturizado y modelado de objetos para videojuegos con el objetivo de cambiar de nicho, porque los proyectos de animación no son frecuentes, mientras que hay más oportunidad en el área de los videojuegos.