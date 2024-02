Cortes de energía por trabajos de Afinia en Cartagena y poblaciones de Bolívar

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar entre el 26 y 28 de febrero. De antemano la compañía ofrece excusas a los clientes y acude a su comprensión por el tiempo que permanecerán sin servicio para ejecutar las siguientes actividades:

Lunes 26 de febrero:

· Calamar: se instalarán nuevos postes, labores que requieren interrumpir el servicio de 7:40 a.m. a 3:50 p.m., en las poblaciones Barranca Nueva, Barranca Vieja y Yucal.

· Santa Rosa y Villanueva: de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., se cambiarán armados, redes y se realizará poda técnica sobre el circuito Bayunca 1, trabajos para los cuales, por seguridad, se suspenderá el suministro eléctrico en la zona urbana de los municipios Santa Rosa y Villanueva. Además, en las fincas y poblaciones ubicadas en la vía que desde Cartagena conduce hacia Santa Rosa - carretera Troncal del Caribe y sectores en la vía que desde Villanueva conduce hacia San Estanislao.



La vereda El Zapatero en Cartagena, la carrera 29 con calle 16 sector San Antonio; y en el corregimiento Bayunca el barrio Nuevo Paraíso, percibirán una leve interrupción de 7:00 a.m. a 7:30 a.m., y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m., al comienzo y final de los trabajos en Santa Rosa y Villanueva.

· Cartagena: para avanzar con los trabajos de mejora se interrumpirá el servicio entre las 7:50 a.m. y las 4:00 p.m., entre la calle 39I con carrera 100 del barrio San José de los Campanos.



El suministro eléctrico será suspendido entre las 7:00 a.m. y las 5:50 p.m., en la transversal 66 con diagonal 30 del barrio Las Gaviotas para adelantar el cambio de la infraestructura del sector.

De 7:00 a.m. a 11:00 a.m., avanzará la renovación de crucetas, postes y demás elementos de la red; por lo anterior se interrumpirá el servicio en los barrios El Campestre, Tercera Etapa, calle 10 con carrera 56a y 57, los sectores aledaños a Megatiendas y al parqueadero de Mulas, Nuevo Campestre, Vista Hermosa, 20 de Julio Sur, Urbanización Bellavista, calle 13a entre las carreras 57b, 57e y la calle 7b y la transversal 58 con diagonal 29 c sectores aledaños a la Institución Infantil Soldaditos del Saber.

En la carrera 9 con calle 34, el sector La Boquilla, los sectores aledaños al Hotel Sonesta, la vía a La Boquilla y el Edificio Seaway estarán sin servicio de 6:45 a.m. a 7:15 a.m., y de 6:45 a.m. a 5:00 p.m., para realizar labores de reubicación de redes de media tensión y postes. Así mismo, se suspenderá el suministro eléctrico entre las 6:45 a.m. y las 5:45 p.m., en los siguientes sectores de la Boquilla: carrera 14 con calle 14 sectores aledaños a Frutas y Verduras Élite, sector El Campo, Las Mellas, 14 de Septiembre, sectores aledaños al centro de eventos del Caribe Tropical y lavadero King Car Wash.

En la zona insular de Tierrabomba, corregimiento de Bocachica, continuará la instalación de postes entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Martes 27 de febrero:

· Arjona, Mahates, María La Baja, San Onofre (Sucre): para adelantar labores en la línea Ternera-Gambote se programó una interrupción de servicio en la zona urbana y rural de los municipios de Arjona, Mahates, María La Baja y el corregimiento San Cayetano en San Juan Nepomuceno. Además, los sectores de San Onofre en Sucre: Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Majaguas, Primero de Julio, San Pablo y Boca Cerrada.



· Cartagena: de 7:35 a.m. a 3:45 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en la calle 39 con carrera 103 del barrio San José de los Campanos para avanzar con las obras de cimentación e instalación de postes y redes de media tensión.



· Mompox - Cicuco: personal técnico continuará con la instalación de nuevas estructuras en el circuito Magangué 4 de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., tiempo que estarán sin servicio los corregimientos de Mompox: San Ignacio, La Travesía, Santa Cruz y Santa Rosa. El corregimiento de Cicuco: San Francisco de Loba.



Miércoles 28 de febrero:

· Cartagena: de 8:50 a.m. a 5:00 p.m., se realizarán trabajos de renovación de postes, labores que requieren la interrupción del fluido eléctrico en la diagonal 32 con transversal 17ª, del barrio Los Alpes.



El suministro eléctrico será suspendido entre las 7:00 a.m. y las 5:30 p.m., en el barrio Los Corales para adelantar el cambio de la infraestructura eléctrica del sector.

De igual manera, los clientes ubicados entre la carrera 4 con calle Carlos Vélez Danies del Centro histórico de Cartagena no tendrán energía de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

De 7:00 a.m. a 5:00 p.m., estarán sin servicio los residentes del sector comprendido entre la carrera 81B y 81C con calle 25 del barrio San Fernando, para avanzar con los trabajos de remodelación de redes que se adelantan en el sector.