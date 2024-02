Falta de vivienda es una problemática tecnológica y social, no industrial: Lucas Recalde

alta de vivienda es una problemática tecnológica y social, no industrial: Lucas Recalde

Uno de los sectores que se ha visto fuertemente afectado en los últimos meses ha sido el de las viviendas. Lo anterior, está directamente relacionado con la pandemia, debido a que los impedimentos para la circulación y la movilidad alrededor del mundo, bien sea en barco como en avión, causaron que los materiales e implementos comenzaran a escasear. Por tanto, los ciudadanos y constructores comenzaron a evidenciar un aumento considerable e importante en los costos.

Esto se suma a las subidas de los precios en las viviendas y a la dificultad de acceder a préstamos. De esta forma, aunque muchos tuvieron la posibilidad de adquirir vivienda en los últimos años, otros tuvieron que descartar la idea de soñar con su hogar propio o con una remodelación de manera pronta.

En medio de esto, el sector de la construcción y de la vivienda han comenzado a analizar y estudiar la construcción sostenible, que es incluyente socialmente y amigable con el medio ambiente. Esta iniciativa se debe a que puede facilitar el tema del acceso de los recursos, mientras se reduce el impacto ambiental.

Una empresa que hoy en día lleva la delantera en este tema de la construcción sostenible en Argentina es 3C Construcciones. En Caracol Sostenible estuvo Lucas Recalde, director general de 3C Construcciones. De acuerdo al funcionario, “la falta de vivienda es una problemática tecnológica y social, no industrial”

Para Recalde es importante reconocer que en el mundo el tema de la falta y acceso a una vivienda se debe relacionar con problemas sociales, y no debe ser pensado como un asunto industrial, como se ha llegado a considerar. “Nosotros lo que identificamos en la problemática, por más que el producto que uno ve es una vivienda, lo que identificamos es que no es solamente la falta de la casa, sino que tenemos problemas sociales en el mundo”

“La problemática no es tecnológica - industrial, sino tecnológica - social. Nosotros queremos demostrar que aunque se hacen casas muy bellas con materiales que no teníamos a la vuelta, debemos repensar las tecnologías para que en vez de que nos separen, nos encuentren. Esta es la filosofía de 3C Construcciones”, comentó.

Al mismo tiempo, señaló que para lograr acceso a las viviendas y mayor eficiencia en el sector no se debe recurrir únicamente a la tecnología, ya que para él es necesario pensar en términos sociales para encontrar la solución. “El problema no está afuera en tecnologías mágicas que van a venir, y no es un robot o un software, sino qué es lo que hacemos cuando nos encontramos, podemos hacer un montón de cosas más”.

Adicionalmente, el director de la empresa explicó que han estado implementando la construcción sostenible y un material fundamental ha sido el plástico reciclado. Así es como implementan este tema: “Las casas tienen una estructura de madera tradicional. Tienen un entramado de madera, como se construye y después el aislante. Además, usamos botellas plásticas, que no tienen mucho valor, pero nos impactan al ser desechadas y son un problema ambiental. Sin embargo, en la construcción nos sirven como un buen aislante para generar un buen producto final”

“El plástico nos da un beneficio en la cuestión humana y en la cuestión física como artefacto de la casa. Es muy eficiente, no se degrada, y reduce el problema ambiental, porque por lo general las botellas se tiran porque no tienen un valor suficiente para que el mercado los traccione y terminan en botaderos”, señaló.