En Cúcuta reclaman a las autoridades celeridad en las investigaciones de asesinatos

Cúcuta

Continúan los asesinatos en la ciudad de Cúcuta y en los últimos días la zona céntrica y periférica son las más afectadas por este flagelo. Un tema que tiene en vilo a varias comunidades quienes están reclamando celeridad en las investigaciones.

El año anterior, Sergio Santiago perdió la vida en la ciudadela de Juan Atalaya, su crimen ocurrió el 30 de noviembre sobre las 09:30 de la noche. Desde ese momento el sistema judicial presuntamente no ha logrado avances.

Hugo Santiago, su padre, y veedor de movilidad señaló que “hasta hace algunos días presioné a la Fiscalía para que me dieran el informe del estado del proceso sobre el avance de la investigación y su respuesta fue negativa, no ha pasado nada. No han encontrado a los autores intelectuales ni mucho menos materiales del hecho”.

“Me nombraron un investigador, un intendente, pero en ningún momento se me ha dado información o un avance, esto está estancado realmente y esto es preocupante”.

Reconoció los avances en materia de seguridad ciudadana en cuanto a los casos de homicidio, pero pidió que los casos de personas que gozan de un buen nombre no son los únicos que hay en la ciudad, y reclamó directamente a la comandante de la policía metropolitana, la coronel Sandra Mora, que apoyó en la celeridad del caso de su hijo y otras personas que se vieron afectadas.

Reveló que se ha visto obligado a adelantar la investigación por su propia cuenta y ha encontrado en cámaras de vigilancia en donde ha conocido más información, pero que por temor ninguna de las personas que conocen información quieren hablar por miedo a represalias.

Concluyó que “la verdad es que estamos sitiados por la delincuencia, hay asesinatos en la ciudad y es doloroso por el terror que se está viviendo el día de hoy. Mi llamado es que, así como se inicia las investigaciones por una persona prestante o adinerada, que no se mire como una estratificación sino que simplemente se actúe en derecho con toda la diligencia en el proceso investigativo”.