Bendito Fajardo: Envigado se convirtió en el ídolo de Nacional, quieren emular lo de allá

Luis Alfonso ‘El Bendito’ Fajardo, campeón de la Copa Libertadores de 1989 e ídolo de Atlético Nacional, dialogó en El Alargue de Caracol Radio de la dura situación que atraviesa el club antioqueño. Fajardo comparó la gestión de las directivas con la de Envigado y aseguró que este es el momento más difícil que ha visto de la institución.

“Ese momento tan difícil nunca lo había visto en Atlético Nacional. Nacional ha pasado por altas y por bajas, pero cuando han ocurrido las bajas, el club ha sido muy resiliente, ha sabido solucionar las difíciles situaciones que en su momento le han tocado y yo creo que Nacional merece un mejor camino, porque es la institución más grande de Colombia y en Sudamérica es un equipo muy importante”, comentó sobre la actualidad del equipo.

De la salida de Jhon Bodmer, ‘Bendito’ dejó en claro que él no es el principal responsable del mal momento de la institución. “Me parece que el muchacho no tiene la culpa. Es un joven que está preparado para otras cosas, no ha vivido el fútbol profesional como tal y menos el fútbol internacional. Me parece que no tiene culpa en nada”.

“La gente que lo invita a realizar un trabajo, seguramente de buena fe, pero uno cuando hace una apuesta, ojalá siempre ganara uno, pero en este caso no se ganó y Nacional tiene que saber que quien dirija los destinos de un club tan importante debe tener los pergaminos. El profe demostró que de pronto su desconocimiento de un club grande lo ha llevado a cometer muchos errores. Espero que el profe siga madurando y en algún día regrese pensando de otra manera”, añadió al respecto.

Fajardo aseguró que desde lo ejecutivo no ha sido un mal trabajo, pero el tema pasa por los resultados deportivos. “En lo ejecutivo, me parece que llevan una gestión perfecta, pero para ejecutar una perfecta función, me parece que en lo deportivo deben tomar buenas decisiones y me parece que no las tomaron, Nacional no está siendo claro en los conceptos. Nacional cree que un técnico con mucha juventud, una cantidad de jóvenes en el campo de juego y han demostrado que al final los jugadores jóvenes no han participado en Copa Libertadores”.

“Envigado se convirtió en el ídolo de Atlético Nacional”

Y añadió con dureza: “Envigado se convirtió en el ídolo de Atlético Nacional, ellos quieren emular lo que ejecutan allá y me parece que Nacional es una institución que ya está creada, y lo que ha ganado no está para eso”.

“Me parece que ellos han querido y han creído en los jóvenes. Los jóvenes están para ganar partidos, pero los títulos que Nacional requiere lo ganan son combinados con gente de bagaje, que ya tengan un nombre. Me parece que la nómina que Nacional tiene no está para esos grandes objetivos”, concluyó sobre este tema.

Mientras que, por otro lado, de los referentes y jugadores de experiencia del actual plantel, comentó: “Dorlan Pabón pasó por una lesión muy delicada, me parece que Jefferson (Duque) ha intentado entregar lo mejor. Los dos grandes que yo observo en Atlético Nacional son Dorlan Pabón y Jefferson Duque, de resto han querido darle responsabilidades difíciles a los jóvenes”.