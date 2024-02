Alberto Suárez reveló la clave del fichaje de Teófilo Gutiérrez por el Real Cartagena

Teófilo Gutiérrez se convirtió en el refuerzo estelar del Real Cartagena, equipo que hace parte de la segunda división del fútbol colombiano. Su fichaje generó sorpresa por el hecho de tratarse de un club de menores pergaminos en comparación a los otros 11 por los que pasó a lo largo de su carrera.

Sin embargo, el entrenador del club, Alberto Suárez, en diálogo con Deportes Caracol del sábado, explicó la decisión del jugador barranquillero, aunque reconoció que en un principio lo vio muy lejano. “Nos hablaron del tema Teo hace un mes, a la semana de empezar los trabajos nos hablaron del tema Teo. Yo inicialmente lo vi muy lejano, incluso lo vi más como una ilusión de los directivos, y de la gente que nos está apoyando: el alcalde y el gobernador. No le paré bolas, no me desgasté con el tema, porque lo vi muy lejano”, inició diciendo.

Posteriormente, Suárez explicó una de las claves para que se produjera el fichaje, como lo fue la cercanía del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el gobernador del Bolívar, Yamil Arana, con Teófilo. “Me pregunté por qué se va a venir a la B existiendo 20 equipos en la A. Al final el tema se da, se acerca, hay un tema afectivo por ahí del alcalde o el gobernador, que tienen cierta cercanía con Teo, algo especial y él se acerca y hablamos. Nos expresa que es un jugador grande, que está pensando en un corto, mediano plazo, el retiro. Me parece que es interesante el proyecto de él, pero también entiendo que en el proyecto deportivo también cabe”, añadió.

“Los buenos jugadores caben en cualquier tipo de proyecto. Hacemos fútbol a ras de piso, hacemos la técnica y si algo tiene Teo es eso, tiene 38 años y ya no tiene la variabilidad física, pero creemos que tiene muchas cosas que aportarnos. Al lado de Marrugo uno supone que deben hacer muchas cosas buenas, lo vemos como una alternativa y una posibilidad”, concluyó al respecto de la incorporación del ex River Plate, Junior, Deportivo Cali, entre otros equipos.

Finalmente, se refirió a la presión que tiene la institución por lograr el ascenso, responsabilidad que él le quitó a los jugadores jóvenes y explicó que debe ser un complemento en ese objetivo.

“He dirigido muchos años en la B y en la A, y al final, para un acenso, se soporta en la capacidad de responder semejante objetivo. Todo el mudo habla de por qué Fortaleza sí, y es que Fortaleza tiene un proyecto desde hace años muy serio y bien direccionado, les han quitado presión a los pelados. Pero cuando uno va a un equipo como Quindío, Real Cartagena, las obligaciones son otras e inducen a comportamientos que no siempre son las personas adeptas para desarrollar. Aquí llevan 12 años renegando con los directivos porque intentan fortalecer un proyecto de promoción de jugadores y ahora todos se cansaron del proyecto y quieren ascenso, los jóvenes apoyan el ascenso, pero no pueden ser los responsables de semejante logro”, puntualizó.

