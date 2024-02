¿Quiénes son los demandantes del programa TIC para el Cambio?

MinTic junto a ICETEX están respondiendo las tutelas y derechos de petición de quienes fueron rechazados en Formación TIC para el Cambio, un fondo que brindaba créditos condonables del 90% a personas que quisieran acceder a posgrados en el país.

Los entrevistados por Caracol Radio señalan poca claridad en la elección de los beneficiarios. Según las condiciones de la convocatoria se debían cumplir los requisitos de admisión a la universidad (1), ser parte de una población vulnerable—como víctima de conflicto armado, afrodescendiente, indígena, entre otros—(2), y en dado caso de no serlo, finalizar la inscripción cerca a la fecha de la apertura de la convocatoria.

Daniel Salazar terminó su solicitud el 12 de diciembre del 2023 a las 8:05:08 a.m. y según los documentos obtenidos, luego de su solicitud 11 personas fueron aprobadas y él no. La respuesta que le dio el ICETEX fue: “su solicitud cumple con los requisitos, pero por disponibilidad de recursos no fue posible atender su solicitud”.

“Siento que perdí una oportunidad para acceder a educación de calidad porque no tengo para pagar de mi bolsillo. Me generó mucha ansiedad”, sostiene Salazar.

A Jocelyn Nieto le informaron el 25 de enero —día en el que el Juzgado de Cartagena detuvo la publicación de los resultados para que los interesados finalizaran sus inscripciones— que fue escogida para ser beneficiaria y que debía esperar indicaciones para legalizar su matrícula.

Al no recibir las instrucciones, llamó a la entidad y le contestaron que no fue escogida, porque no cumplía con toda la documentación. Tras varios intentos, interpuso una tutela que le diera respuesta de por qué no obtuvo el cupo, a lo que le respondieron que correspondía a “un error humano involuntario” y agregaron que los escogidos para este fondo fueron quienes se inscribieron entre el 1 y 13 de diciembre.

Documento brindado a Jocelyn Nieto Ampliar

Las condiciones de este programa indicaban que este “podría” cerrar sus inscripciones al superar el 120% de los recursos, pero si se tenía claridad que este presupuesto alcanzaba para personas inscritas en ciertas fechas, ¿por qué se permitió inscribir personas después?

Este no es un caso aislado. Por ejemplo, Taide Londoño es víctima de conflicto armado y, de acuerdo con respuestas del ICETEX, no pudo acceder al crédito condonable por falta de recursos, aunque cumpliera con los requisitos.

“No tengo para pagarme una especialización. Con mucho esfuerzo he pagado la universidad, me tocó sacar un crédito con el ICETEX y aún sigo pagando”, cuenta ella quien está desempleada y tal vez un posgrado le daría más oportunidades laboralmente.

Por ahora, algunas universidades han ofrecido créditos con descuentos entre 10 a 50 por ciento de descuento y métodos de financiación a quienes fueron admitidos en el posgrado y no fueron beneficiarios del programa TIC para el Cambio.