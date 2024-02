¿Hubo realmente avances en la elección de fiscal general?

En Hora20 el análisis a una nueva jornada de votaciones en la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal General. Se analizaron los avances que hubo este jueves, lo que ocurrirá en la próxima ronda, el rol de las ternadas y el peso del lobby a la hora de elegir este importante cargo. Después una mirada a la crisis que se vivió recientemente en el partido Conservador, el peso en la agenda del Congreso y la posición del Gobierno. Por último, lo que le espera a Mancuso una vez llegue a Colombia.

Calificado como un avance importante por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, terminó la tercera Sala Plena del alto tribunal que busca elegir a la próxima Fiscal General de la Nación. En la jornada de este jueves no hubo decisión final, sin embargo, el avance significativo se concentra en que Amelia Pérez sacó 13 votos y Ángela María Buitrago tres, con lo cual, se configura una mayoría calificada en contra del voto en blanco, algo que no había ocurrido en los dos encuentros anteriores. Sin embargo, ninguna de las ternadas al no alcanzar el número mágico de los 16 votos, la Sala Plena volverá a reunirse el próximo 7 de marzo para una nueva ronda de votaciones.

La sesión de este jueves estuvo enmarcada en la calma, en el reforzamiento de la seguridad y unas escuetas manifestaciones, lo cual contrastó con lo ocurrido hace 15 días cuando se presentaron manifestaciones a las afueras del Palacio de Justicia y el bloqueo a la salida y entrada de los magistrados. Esta votación también estuvo antecedida de una serie de pronunciamientos de organismos internacionales como la CIDH, la oficina para los derechos humanos de Naciones Unidas y la OEA para que la Corte eligiera pronto entre una terna que fue presentada desde septiembre del año pasado.

Por ahora, mientras se delibera y se vota una terna que ya no puede ser devuelta al Presidente tras ser declarada procedente por el alto tribunal, Martha Mancera continúa como fiscal encargada.

Lo que dicen los panelistas

Miguel Ángel del Río, abogado especializado en Ciencias Penales y Criminología, planteó que no hay ningún avance porque el avance real es escoger fiscal general, “no es que cada semana hay un voto adicional y nos dicen que son 14 y después 15, pienso que ya los 13 votos de Amelia Pérez son suficiente para su elección”. De hecho, explicó que la Ley Estatutaria de la administración de justicia exige a los tribunales que debe elegir con ocasión a la mayoría, mayoría simple, “el reglamento interno de la Corte dice que son 16 de 23, pero la Estatutaria está por encima del reglamento, entonces con los 13 votos la convertirían en fiscal”. También señaló que esas votaciones deben ser públicas, “hay tres magistrados votando en blanco y si tienen reparos, ¿quiénes son?, ¿cuáles son los reparos sobre la terna?”

Planteó que en la Corte hay intereses específicos, “hemos visto a miembros de la Corte con familiares nombrados en la Fiscalía e intereses específicos en mantener las administración”.

Yolanda Reyes, escritora y columnista en El Tiempo, planteó que en su columna sobre el “humilladero”, este concepto se aplica a lo que ocurre con las mujeres ternadas, pero también lo que significan estas genuflexiones y de los pasos que hay en la Corte, “todo esto se magnifica con la idea de que son tres mujeres. Este concepto de unas señoras encargadas de expedientes, creo que un poco es lo mismo de siempre y estamos prorrogando un poco la humillación y sabemos también y no es un secreto que estas presentaciones tienen que ver con qué se ofrece, qué posibilidades hay”.

Resaltó que este es un momento crítico para la crispación política, “Mancera no nos parece una fiscal, es un momento en el que, si tuviera posibilidad de elegir, esto me haría ruido”, pues advirtió que se está eligiendo quién va a reemplazar, “estamos dejando que alguien cuestionado, con problemas que no han sido aclarados del todo, siga en la Fiscalía”.

Para Fabio Humar, abogado penalista y director de la firma Fabio Humar Abogados, el momento que se vive es interesante ante la crispación de ánimos, “la gente quiere que se elija fiscal por muchas razones y es correcto es escrutinio sobre la Corte, así como lo debe haber sobre todas las instituciones públicas, está bien que se haga ese escrutinio intenso a la Corte”. Sobre si debe ser pública la votación, dijo que sí, pero que generaría problemas”. En ese sentido, dijo que hay que conocer las razones de la votación, “cambiar el reglamento de la Corte o una ley de la república para saber las razones por las cuales hay cambios, independiente de que se sepa quien cambie, eso se debe pedir y podríamos llegar allá”.

Por último, dijo que finalmente el fiscal general no tiene influencia sobre la mayoría de los procesos, pues planteó que se deben solucionar los problemas de la gente, que es donde están los grandes problemas de la justicia.

Andrés Ortiz, socio de Dattis, analista político y económico, advirtió que no ha habido un avance significativo porque no hay elección todavía, “no sé qué es lo que no conocen, qué de nuevo hay en cada debate para seguir votando y votando como si esto fuera algo nuevo y nuevos argumentos sobre la mesa: los argumentos sobre la mesa ya deberían estar”. Con lo cual, comentó que debe ser interesante conocer por qué cambian los votos cuando no pasa nada y no hay interacción entre los candidatos, “entonces a pesar de que se vende como un avance, una persona que tenga 13 votos y genera expectativa que sí se dé elección el 7, ya debería haber consenso, el voto no debería cambiar de hoy a una semana por elementos de lo que dice la prensa o una discusión en redes”, frente a lo cual dijo que el avance no es real y “creo que todavía tenemos que pedirle a la Corte que nos ayude en este proceso de selección mucho más rápido y no tengamos una interinidad de 16 meses”.

Para Jhon Marcos Torres, abogado, especialista en derecho laboral y profesor universitario, sí hay avances y confirmó que en la próxima sesión hay la alta probabilidad de que se elija a Pérez como la próxima fiscal, “tengo información y he hablado con gente cercana al proceso y que han participado en deliberación, Amelia cumplirá 67 años en junio, hoy tiene 66, 67 en junio, eso significa que está habilitada para ser elegida fiscal y llegado momento de retiro forzoso a los 70, tendrá que dejar el cargo, cesan las funciones, pero eso no es impedimento para ser elegida”.

Resaltó que en los cuerpos colegiados prima sobre todo el país, la institucionalidad y la ponderación para que haya paz, dado el momento caldeado, “es enviar mensajes de que la institución es más fuerte que las personas, que no se aguanta a presiones y cede es a la estabilidad del Estado; hay serenidad de espita y anteponer los intereses personales”.

Por último, dijo que la corte se decanta no en elegir a la mejor fiscal, “ella seguramente no será la mejor de la terna, pero sí la mejor para el momento que vive el país, se estudia política criminal, crisis del sistema penal acusatorio”.