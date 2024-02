Gimnastas olímpicos sin recursos para su preparación

Cúcuta

En aprietos se encuentran ocho deportistas nortesantandereanos de la liga de gimnasia quienes se están quedando sin recursos para seguir entrenando en Medellín. Los jóvenes tienen un gasto mensual de $700.000 pesos, que aún no ha logrado asumir ninguna administración.

Jairo Cadena, presidente de la liga de gimnasia de Norte de Santander pidió el apoyo de las administraciones de turno.

“Estos dineros se necesitan con urgencia, son jóvenes deportistas que están trabajando con las uñas y que hoy por hoy incluso están dependiendo del dinero que le envían sus familiares y muchos son de escasos recursos. Les envían entre $50.000 y $70.000 pesos, pero no debería ser así, son nuestras glorias, son quienes nos representan a nivel internacional”.

Narró que están sobreviviendo con lo poco que les queda que solo alcanza para unos cuantos días. Esto ocurre en medio de una situación particular que compromete los daños al coliseo Eustorgio Colmenares y posteriormente el incendio que consumió las colchonetas que tienen un costo alto que no se ha podido asumir. El resumen de este panorama es que si los jóvenes regresan a la ciudad de Cúcuta no tendrán donde seguir entrenando.