Andrés Llinás criticó el calendario de la Liga: “La probabilidad de lesionarse es mayor”

Andrés Llinás, defensa central de Millonarios. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

Millonarios, al igual que varios equipos del fútbol colombiano, viene sufriendo una gran cantidad de bajas en su nómina a raíz de las lesiones. Andrés Llinás fue el último en ingresar a la infortunada la lista, que por lo pronto cuenta con otros seis futbolistas.

Precisamente en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Llinás, de 26 años, criticó el calendario tan apretado que se viene presentando en la Liga, aunque declaró que esa no es una excusa para no tener con buenos resultados deportivos. “Hace mucho no jugábamos nueve partidos en un mes, este puede ser en el que más hemos jugado. Por eso la cantidad de lesionados. Claramente con esa carga uno no descansa lo que debería”, sentenció.

Adicional a lo anterior, del central valoró las virtudes que ha tenido Alberto Gamero para encontrar variantes, especialmente ofensivas, ante la baja de tantos titulares. “Creo que ya esta semana vamos a tener a casi todo el plantel completo. Creo que es la primera vez que vamos a tener tantos jugadores disponibles y eso es muy importante para afrontar lo que resta del torneo”, complementó.

Calendario apretado en Colombia

Problemas con los lesionados

“A muchos equipos les está pasando eso, son muchos partidos en el año. Junior también está teniendo muchos lesionados, entonces no creo que sea algo del grupo solamente. Cada vez que uno juega tantos partidos, la probabilidad de lesionarse es mayor. Nosotros el año pasado tuvimos muchos partidos, creo que fuimos uno de los equipos de América que más jugamos, este mes jugamos 9 partidos en 28 días. El primero, si no estoy mal, lo jugamos el 18 de enero contra Junior, la primera final, y ya estamos en la octava fecha, entonces creo que es una cantidad de partidos en muy pocos días, en los que claramente el jugador se va a terminar resintiendo de algún golpe o alguna lesión”.

Igual no es excusa

“Los directivos también se están dando cuenta de la cantidad de partidos, en especial este mes. Hace mucho no jugábamos nueve partidos en un mes, este puede ser en el que más hemos jugado. Por eso la cantidad de lesionados. Claramente con esa carga uno no descansa lo que debería. Y bueno, para todos es igual entonces no puede ser una excusa”

Variantes ante las ausencias

Regresos de Mackalister y Cataño

“Son jugadores muy importantes por la capacidad que tienen en el juego y también por lo importantes que son como personas, como líderes. Nos van a ayudar mucho. También, en su ausencia, pudimos encontrar otras variantes que no teníamos antes y nos hicimos más fuertes. Encontramos jugadores nuevos en modelos nuevos. Se viene un Millonarios mucho más fuerte”.

Posesión de Macka y Cataño por el vértigo de los jóvenes

“Ellos son jugadores de más tenencia, con los que nos encontramos más cómodos teniendo el balón, pero sin ellos también encontramos nuevas formas de llegar al arco rival y empezamos a ser mucho más rápidos con el balón. Con el doble ‘9′ era mucho más fácil buscarlos a ellos directamente. Son variantes que antes no teníamos, como la sociedad Leo (Castro) y Santi (Giordana), que os ha ayudado mucho. Se le viene un lindo dolor de cabeza al profesor, que es saber qué once va a jugar porque ya tenemos muchos jugadores y varios de ellos en un gran nivel”.

Baja de Bertel

“Nosotros tenemos un plantel con muchos jugadores, un plantel amplio. Arias ha jugado ahí, varios jóvenes están esperando su momento. No tenemos problema con eso. Lastimosamente sí se nos van jugadores importantes, Omar (Bertel) por el resto de la temporada y (Danovis) Banguero ya casi vuelve. Creo que Arias las veces que lo ha hecho ahí, lo ha hecho perfectamente. Ha jugado muchos partidos de lateral y por eso no se sienten tanto las ausencias”.

Más declaraciones

Clásicos ganados

“Esos son los partidos que nos gusta jugar, uno siempre lo soñó y se imaginó jugar una final contra América o Nacional, por eso esos partidos son diferentes. Son equipos grandes que siempre salen a ganar y como hemos jugado últimamente tantas finales en cuadrangulares, entonces uno se acostumbra”.

Posibilidad de jugar la Copa América

“Uno siempre va a tener el anhelo de jugar en la Selección, sin importar la edad que tengas. Claramente con la Copa América, a menos de seis meses, no es la excepción. Uno siempre tiene las mismas ganas de estar ahí... Él siempre está aprendiendo. Él es como nosotros, también está en cursos, habla con diferentes técnicos, ve lo que pasa en Europa. Es un técnico que aprende y nos enseña a nosotros, por eso que cada año Millonarios tiene nuevas variantes y fortalezas, gracias a que él se capacita”.

Liga y Copa Libertadores

“Tenemos como objetivo tratar de ganar todo. No te puedo decir que estemos enfocados en Liga o en Libertadores, porque sinceramente estamos enfocados en todo. Cuando sea Copa Libertadores, vamos a querer ganarlo; cuando sea Liga, lo mismo”.