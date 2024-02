Ilegales se estarían apropiando de terrenos de la Parroquia de Campo Valdés

Medellín

Caracol Radio conoció la preocupación de la comunidad del barrio Campo Valdés, especialmente frente a la problemática que ha venido enfrentando la Parroquia El Calvario, la cual desde días anteriores, expuso una pancarta en la fachada de la iglesia que dice: “Los bienes de la Parroquia El Calvario no están a la venta, no se permutan, no se enajenan, no se cambian. No se deje estafar”, esto porque presuntamente personas vinculadas a grupos delincuenciales han querido tomar propiedad de bienes de la Parroquia.

Según la denuncia, desde el año pasado, personas que presuntamente podrían tener conexiones ilegales, han estado anunciándose como dueños de diferentes inmuebles del sector que están a nombre de la Parroquia, no solo exigiendo a los arrendados de los bienes que dejen de pagar el arriendo a la iglesia, para pagarlo a ellos sino también influyendo temor en los que contradigan.

De acuerdo a la información suministrada a Caracol Radio, estas propiedades harían parte del patrimonio de la Parroquia El Calvario desde hace más de 80 años, cuando una familia donó los terrenos. Sin embargo, ahora, aparecieron otros supuestos dueños.

Lea también: Niños en Necoclí y Acandí prefieren ser coyotes que estudiar

Incluso, denuncian que podría tratarse de una estafa a la comunidad, pues a los arrendados de una de las propiedades en discordia, los presuntos ilegales les vendieron el inmueble en más de 100 millones de pesos, con una documentación que según exponen no sería la legítima para hacer el tramite.

En la denuncia se expuso que desde el último trimestre del año pasado hasta la fecha, se han hecho hostigamientos, invasiones a las propiedades de vivienda y locales comerciales a la fuerza, en donde han tumbado puertas, cambiado chapas y amenazado a los representantes de la parroquia.

Estos procesos han sido notificados a la Policía y la misma ha hecho intervenciones en diferentes ocasiones, brindando el acompañamiento al proceso pero según reclaman, no se ha podido establecer los desalojos ni las medidas pertinentes para que esta situación tenga un panorama diferente, en donde se aclare quien es el propietario de los bienes y se proteja la seguridad de la comunidad.