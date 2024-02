Personeros en el Huila bajo amenazas por denunciar reclutamiento de menores

Neiva

Edna Roció Pinto Serrato coordinadora Departamental de la Mesa Victimas del Huila en diálogo con Caracol Radio, indicó que a nivel de la región huilense existe una gran preocupación frente al aumento de casos de reclutamiento forzado de menores, que también ha generado la intimidación de los representantes del ministerio público, por lo que hizo un llamado a la Fuerza Pública.

“Nosotros somos líderes defensores de Derechos Humanos, quienes en un trabajo de campo recorriendo el territorio, y escuchamos a la comunidad, y es allí donde evidenciamos que se vienen dando casos de reclutamiento forzado de menores de edad”, afirmó la coordinadora.

La situación es denunciada por las familias de las víctimas, en sesiones de las mesas municipales y personeros, quienes son los encargados de escuchar a las comunidades desde el territorio.

“Personeros de algunos municipios que están siendo amenazados también por denunciar y hacer acompañamiento a estos casos. Muchos de los personeros dicen que como es que las autoridades digan que es falso cuando se dice que, si hay casos de reclutamiento, pues se conocen de cerca de 15 casos en el año 2024″ afirmó Pinto.

Según Pinto Serrato, para las autoridades no cuenta si no hay denuncias ante la Fiscalía, “quiero decirles que si cuentan y que si no denuncian es porque no hay garantías en el marco de proteger la vida del líder y tampoco del núcleo familiar”.

Para la líder de víctimas, es necesario visibilizar los hechos que se registran, y que “no muestren informes maquillados”, pues los casos de reclutamiento se tienen documentados en las localidades de Oporapa, Elías, Saladoblanco, Pitalito, San Agustín, Isnos, Iquira, La Plata, Tesalia y Campoalegre.

Según la Mesa Departamental de Victimas, en el año 2023 solo se denunciaron 8 casos denunciados, sin embargo, hay otros muchos que no fueron denunciados “se acercan a uno a contar lo que están pasando, pero dicen que no denuncian porque no hay garantías”.

Según la coordinadora de la Mesa de Victimas las amenazas llegan a los familiares, situación frente a la que pide un trabajo exhaustivo de prevención, en terreno escuchando a los afectados, y “no detrás de escritorio, sino ir al territorio, allí es donde se encuentran con la realidad de la situación”.

Finalmente, dijo que la violencia por la que atraviesa el departamento del Huila, genera que desde Neiva se genere desplazamiento, al igual que se convierta en una ciudad receptora de esta población provenientes de Tolima, Putumayo, Cauca, Cúcuta y de municipios del sur del Huila afectados por el conflicto armado.