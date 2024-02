Las AGC habrían remodelado un centro de salud en Cáceres suplantando al Estado

Antioquia

Hace algunos días se conoció un video en el que se informaba por parte de la comunidad que el grupo ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) habrían remodelado y acondicionado un centro de salud en una vereda del municipio de Cáceres en el Bajo Cauca. Lo grave del asunto es que ese grupo estaría instrumentalizando a los líderes sociales del territorio en sus acciones y persuadiéndoles para que celebren este tipo de acciones.

En los videos se observa y escucha a varias personas que se identifican como líderes del territorio y agradece al grupo también conocido como Clan del Golfo la labor realizada con el centro de salud, pero que por seguridad se omite su publicación. Para algunas personas consultadas en el municipio es una clara suplantación del Estado en un territorio donde las comunidades carecen de muchas cosas como la salud, entre otras.

Para Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia y vocero de la Fundación Sumapaz, esta práctica de los grupos ilegales tiene varias intenciones, una es ganarse el cariño de la gente con acciones presuntamente altruistas, pero la otra es instrumentalizar a los líderes sociales obligándoles de alguna manera a celebrar esos trabajos lo que los pone en riesgo en los territorios.

EPM atiende al occidente de Medellín con cinco rutas de carrotanques

Sin agua se quedaron 800 familias confinadas por el Clan del Golfo en Segovia, Antioquia

“Pues no solamente en Antioquia, sino en casi todo el país. Y es la manera como tienen para instrumentalizar a los líderes, lideresas sociales, en función política de sus fines como tal, en la que usan a los líderes para tratar de mostrar que supuestamente esa presencia no es maligna. Y en cierto sentido, siento que, pues esa instrumentalización no solamente pone como objetivo militar a los líderes y lideresas, sino también que está generando unas narrativas territoriales contrarias a las prácticas de la democracia como tal. Toda vez que tratan de ganarse a las comunidades a partir de obras sociales, a partir de aportes que le hagan a la comunidad, sean económicos en especie”, señaló el señor Zapata.

Por ahora se desconoce si es la alcaldía o el mismo grupo ilegal el que pondrá al médico o enfermera que atienda a la comunidad en ese centro de salud.

La restauración del centro de salud que sí ocurrió, porque otras fuentes lo han indicado a Caracol Radio está ubicado en una zona rural lejana del área urbana de Cáceres que limita con Caucasia, pero por seguridad se omite el nombre de la vereda, pero en esa población es amplio conocimiento el suceso, solo que nadie, con justa razón se atreve a hablar con los medios de comunicación del tema por miedo.