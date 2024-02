Seis comparendos y dos inmovilizaciones a cocheros dejó operativo de control

La Alcaldía Distrital continúa con operativos constantes de control a coches turísticos en el Centro Histórico. Con un grupo articulado de 45 funcionarios dispuestos a controlar las entradas, salidas y rutas en el Corralito de Piedra se hizo inspección y verificación de cumplimiento del decreto que rige esta actividad.

El grupo articulado se conformó de la Policía Ambiental, Carabineros, Policía Metropolitana, Guardia Ambiental, DATT y UMATA.

14 coches, de los 30 habilitados, no contaban con el permiso para laborar ya que presentaban inconsistencias en las normas pactadas, sea por no cumplir con los dos (2) caballos, no contar con las vacunas al día o porque los caballos no tenían el peso permitido.

Resultados del Operativo

-Dos inmovilizaciones: Una por sobrecupo y una por no presentar pólizas al día

- Seis (6) comparendos

“Estos operativos continuarán de manera más rigurosa. Estratégicamente hemos identificado varios puntos que atacaremos con inteligencia. Lo principal de estas actividades es preservar la protección de los animales y, en especial, la integridad de los caballos”, aseguró Adolfo Pérez, Director de la UMATA.

Del mismo modo, desde la autoridad de tránsito se seguirá vigilante en que los prestadores de este servicio turístico trabajen en la legalidad, portando los documentos de ley para circular y el cumplimiento de la ruta establecida para los recorridos.

En la noche del viernes, el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, José Ricaurte, dialogó con un grupo de cocheros, a quienes les solicitó estacionar los coches en el sitio que tienen habilitado en el parque de la Marina.