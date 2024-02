Sudamericana: Tulio Gómez se pronunció ante falta de estadio para juego Alianza - América

Una verdadera novela ha vivido Alianza FC para poder encontrar estadio de cara a disputar el partido ante América de Cali por el repechaje de la Copa Sudamericana, pactado para el 6 de marzo. El club, que ya no oficia de local en el Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja y ahora lo hace en el Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, no puede jugar dicho encuentro en este escenario porque no cumple con las condiciones requeridas por Conmebol.

Ante esto, las directivas salieron a buscar un recinto para poder jugar. El estadio Metropolitano de Barranquilla fue el elegido en principio por Alianza, e incluso la Conmebol informó el cambio de sede para la capital del Atlántico. Sin embargo, días después, se conoció que autoridades de esta ciudad no prestaron el estadio, pues no iban a permitir el ingreso de barras populares del América.

La otra opción que presentaron fue el estadio El Campín de Bogotá. No obstante, también fue descartada, pues la confederación impide, por un tema de equilibrio deportivo, que un equipo que juega casi que sobre el nivel del mar, cambie de localía y la lleve a un escenario que está a 2.600 metros de altura.

Cali le abre la puerta a Alianza

Ante la falta de concretar un estadio y con ciudades como Pereira y Armenia también descartadas, Cali aparece como una posibilidad para poder realizar el partido e incluso ceder la localía al América y que los ingresos se dividan entre los dos equipos, situación que deberá ser estudiada. Alianza busca un estadio de gran capacidad justamente para poder sacar rédito económico al encuentro ante un equipo vallecaucano que llevará su gente al escenario que sea.

Tulio Gómez, máximo accionista del América, se pronunció en su cuenta de X (anterior Twitter) sobre la situación. “A esta hora 3:35 pm de sábado aún no tenemos estadio definido para jugar el partido Alianza Valledupar vs. América de Cali. La Conmebol no aprobó el estadio El Campin por la diferencia de altura. Nos queda como alternativa Barranquilla, o si la Conmebol lo permite, jugar en el Pascual, de todas maneras, América es local en cualquier Estadio”.

Habrá que esperar qué determinación toma Alianza para poder jugar este compromiso, en lo que a su vez es la primera representación en un torneo continental para el anterior equipo de Barrancabermeja.