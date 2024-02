Millonarios Vs. Santa Fe: Dimayor dio a conocer fecha y hora del clásico capitalino

La Dimayor dio a conocer este sábado 17 de febrero los cambios en la programación desde la octava a la decimocuarta fecha de la liga colombiana, periodo en el que se abarcará el clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe y el clásico cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, los cuales tendrán la novedad de jugarse entre semana.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, en aras de descongestionar el calendario y en busca de constantes mejoras para nuestro campeonato, informa la nueva programación”, detalló el ente rector del balompié nacional, a través de un comunicado en su página web.

Así las cosas, el objetivo de las variaciones en el calendario pasa por “darle todas las garantías deportivas a los clubes colombianos que disputan torneos internacionales, priorizando la representación de nuestra Liga a nivel continental”. Es preciso aclarar que Atlético Nacional y Águilas Doradas pronto iniciarán su camino en fase previa de Copa Libertadores, así como América de Cali, Alianza FC, Deportes Tolima e Independiente Medellín harán lo propio en Copa Sudamericana.

Por último se informó que regresa el horario de las 2 de la tarde para las jornadas que se disputen el fin de semana. Lo anterior se hace para “seguir acercando a las familias a los estadios del país” y deportivamente se busca “alivianar” el calendario.

¡Hay cambios en nuestra programación de las Fechas 8 a la 14 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2024! 📣 👉 https://t.co/zc4OBXiu7j pic.twitter.com/91CraQIjuZ — DIMAYOR (@Dimayor) February 17, 2024

Entre lo más destacado de la programación aparecen los duelos Santa Fe Vs. Junior de Barranquilla (21 de febrero/7:35PM), Junior de Barranquilla Vs. Atlético Nacional (2 de marzo/8:20PM), Millonarios Vs. Deportivo Cali (23 de marzo/2PM) e Independiente Medellín Vs. América de Cali (31 de marzo/6:20PM).

Como se mencionó anteriormente, los clásicos se jugarán entre semana. El duelo entre Once Caldas y Deportivo Pereira a disputarse en el Palogrande de Manizales se jugará el jueves 22 de febrero a las 8:20 de la noche, mientras que el Millonarios Vs. Santa Fe en El Campín se dará el miércoles 27 de marzo a las 8:20 de la noche.

Programación de Dimayor