Andrea Petro y Dumek Turbay, juntos para avanzar en la lucha contra el comercio sexual

Bajo su apuesta de recuperación del orden y la dignificación de la ciudad, la Alcaldía de Cartagena organizó en conjunto con la Organización Colombiana para Migrantes (OCM), dirigida por Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, una mesa de trabajo cuyo objetivo es convertirse en un espacio permanente, periódico y vinculante de reflexión sobre cómo mitigar y controlar las diferentes ASP (Actividades Sexuales Pagadas) y asimismo debilitar las redes de trata de personas.

En el espacio, a través de diferentes ejes temáticos, se hicieron diversas recomendaciones desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos y del desarrollo de una oferta de programas y proyectos para la acogida, acompañamiento e inclusión de los/las diferentes trabajadores/as sexuales, locales y extranjeras.

El evento, llamado “Alianza por la dignidad, migración y lucha contra la trata”, comenzó a las 2 de la tarde en el salón Kalamary e inició con unas palabras del alcalde Dumek Turbay.

Con respecto al tema central, el alcalde Turbay Paz resaltó: “Es importante visibilizar que este fenómeno congrega a varias entidades, hoy confluimos lo público, la cooperación internacional, las organizaciones sociales y lo privado para trabajar por una ciudad resplandeciente y que recupere la dignidad”.

Y subrayó: “Desde mi elección como alcalde de Cartagena trazamos y priorizamos los temas que desde el gobierno lideraríamos. Fue en esos días que sostuvimos un acercamiento con Andrea Petro y su organización, es por ello que hoy quiero agradecer de manera especial su interés por trabajar desde su experiencia en las migraciones y con el apoyo del orden nacional un flagelo que ataca a nuestra ciudad: el comercio sexual y la trata de personas.

Dumek Turbay aseguró en el recinto que en la construcción del plan de gobierno “Unidos Para Avanzar” identificaron como flagelos a combatir el comercio sexual y la trata de personas. “Este es un problema que contiene muchas aristas que deben ser abordadas de forma integral, que parten desde la seguridad, la investigación, judicialización, la prevención, y requiere una atención social y humanitaria”, indicó.

Posteriormente, Andrea Petro, se refirió a la necesidad de devolverle el brillo a Cartagena, una ciudad que para ella es “la más linda de Colombia”.

“Era impresionante como administraciones anteriores se tapaban los ojos y no enfrentaban el tráfico sexual y todos los flagelos y afectaciones a los derechos que genera. Incluso, en momentos, llegué a pensar que algunos gobernantes o sus colaboradores estaban relacionados a la trata de personas o que había algo debajo de la mesa, por lo que no hacían nada para acabarlo”, expuso Petro.

Al respecto, Turbay dijo que la pobreza en Cartagena ha generado que este tipo de fenómenos sean perpetrados, donde personas inescrupulosas se estaban aprovechando de la ausencia de autoridad para abusar de la condición de vulnerabilidad de otros.

“Es por ello que me place enormemente contar con tantos aliados desde lo público y lo privado para juntos construir una hoja de ruta que atienda de manera integral la solución del problema desde la causa raíz”, puntualizó el mandatario.

Con relación a esto, Andrea Petro relató: “Es por eso que cuando hablé con el alcalde Dumek Turbay, ver cómo se comprometió a atacar el tráfico sexual desde su primer día y comprometerse a ejecuciones inmediatas, pues uno que lleva años haciendo activismo y lucha contra este flagelo se pone contento, es feliz. Por eso es un gran honor compartir este espacio con él y con su gobierno. De esta Mesa habrá un plan de acciones y ejecuciones que se tendrán que realizar de forma inmediata. Un solo conversatorio no es suficiente, y no solo debe quedarse en Cartagena, sino que se tienen que desarrollar este tipo de espacios en todo el país, pues hay flujos de prostitución y narcotráfico que se presentan y se interconectan en todas las regiones”.

Para Petro, esta mesa liderada por la administración Turbay es importante porque permitirá vincular a otras alcaldías y gobernaciones para mitigar de forma impactante e integral la trata de personas.

“Es vital que las alcaldías, gobernaciones y todo tipo de actores públicos y privados se vinculen a este proceso. Sí se puede hacer, y Cartagena es un ejemplo con las ejecuciones directas e inmediatas que ha realizado el alcalde Dumek Turbay. Anoche me paseé la ciudad y me di cuenta que ya no se ven las calles atestadas de servidoras sexuales. Esto denota que las ejecuciones no fueron invisibles y superficiales, sino contundentes, pues vi la Cartagena hermosa que conocí cuando era niña, por lo que la tarea es seguir magnificándola”, expresó Andrea Petro.

La misión de OCM es atacar y mitigar la migración irregular, las mafias de tramitadores y los tratantes de personas en Colombia con vínculos internacionales.

Otras voces

William Malkún, rector de la Universidad de Cartagena, también participó de la mesa y habló sobre concertación, planeación, organización y desarrollo para la caracterización de la población que realiza una actividad sexual paga.

Entre los ejes temáticos que tuvo la Mesa, antes de culminar a las 5 de la tarde, hubo conversatorios sobre protección a la población migrante; combatir la trata de personas, violencia, educación, salud y turismo; y políticas públicas para mitigar todos los flagelos y dinámicas que atentan contra los derechos de poblaciones especiales.

En el listado de actores asistentes estuvieron: el ICBF- Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ACNUR (Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados) Ministerio de Comercio y Turismo, Policía Nacional, Armada Nacional de Colombia, Migración Colombia y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones).