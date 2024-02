Jueves 15 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Conmoción en Armenia por caso de sicarito que se presentó a plena luz del día y cerca al centro de Armenia donde fue asesinado un hombre con arma de fuego.

Y es que ayer miércoles 14 de febrero sobre las 6 de la tarde en la carrera 19 con calle tercera en un autoservicio ubicado en el sector del barrio Galán fue asesinado con arma de fuego Henry Varela Rodríguez conocido como carretero comerciante y prestamista

Según las primeras indagaciones, la víctima se encontraba en el lugar realizando mantenimiento a su vehículo cuando fue atacado por un hombre armado, quien disparó contra él y posteriormente huyó del lugar en motocicleta.

La Sección de Investigación Criminal (SIJIN) llevó a cabo la inspección técnica del cadáver, y en coordinación con la Fiscalía se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.

En Armenia, hoy habrá marcha rechazando el feminicidio y exigiendo justicia por el asesinato de una mujer hace más de 20 días

Y es que el 17 de enero fue asesinada Erika Tatiana Mejía de 21 años en el barrio Las Colinas al sur de Armenia y aunque el principal sospechoso es el compañero sentimental no hay avancen en la investigación, la docente Paula Beltrán de la institución educativas Las Colinas dijo que la marcha se iniciará a las 9y30 de la mañana en la institución educativa las colinas ubicada al sur de Armenia

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral contra el gobernador del Quindío por presunta doble militancia

El ciudadano Jesús Antonio Obando instauró la misma argumentando que cuando fue candidato el actual mandatario fue inscrito ante el partido Liberal y participó en una consulta organizada por la firma INVAMER, pero no renunció en el mes de junio de 2023, y se inscribió por el partido político Creemos lo que demostraría su vinculación simultáneamente en un mes en dos partidos políticos diferentes.

Al respecto el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis dijo que es respetuoso del proceso judicial y de las personas que están detrás, pero está tranquilo sobre su proceder mientras fue candidato. Aseguró que su campaña fue hecha a pulso recorriendo los municipios y ganando el cariño de los ciudadanos.

Vale anotar que inicialmente la demanda fue presentada ante el tribunal administrativo del Quindío quien después remitió por competencia al Consejo de Estado.

La Defensoría del Pueblo llama la atención por la falta de compromiso de las instituciones en el Quindío ante la alerta temprana sobre uso de menores en hechos delictivos

Recodemos que se trata de la alerta temprana 001 de 2024 la cual advierte que los menores de edad que están siendo instrumentalizados para el expendio de sustancias ilícitas, el transporte de armas y la ejecución de homicidios en los municipios de Calarcá, Montenegro, Quimbaya, La Tebaida y Circasia.

Al respecto el vocero de la defensoría del Pueblo Ricardo Arias Macías dijo que se realizó el primer comité intersectorial para la reacción rápida de alertas tempranas CIPRAT con el fin de hacer seguimiento a los planes de acción, sin embargo, evidenció que falta mayor compromiso ya que solo hubo un alcalde presente.

Resaltó que la fuerza pública es el primer respondiente ante las alertas, pero las entidades territoriales no tienen claro el camino a desarrollar lo que genera preocupación ya que no permite avanzar en la mitigación de la problemática.

En Circasia establecerán medidas para garantizar el suministro de agua por el fenómeno de El Niño

El alcalde del municipio, Julián Peña se refirió a la alerta que emitió la Corporación Autónoma Regional del Quindío por bajo caudal de las fuentes abastecedoras y las concesiones en los municipios de Filandia, Salento y Circasia.

En efecto señaló que evalúan medidas para conservar el vital líquido puesto que es clave para evitar futuros racionamientos. Informó que adoptaron un decreto municipal para establecer restricciones en el recurso hídrico que se dará a conocer en los próximos días.

Las obras que están pendientes de construir por valorización están desfinanciadas así lo alertaron los concejales de Armenia durante debate de control políticos en el concejo municipal

Los concejales José Ignacio Rojas y Felipe Villamil fueron claros en manifestar que esta administración debe construir cuatro obras y la próxima otras cuatro, el problema es que no está claro las fuentes de financiación, oportunidad y pertinencia de las obras que se plantearon desde hace 15 años y hoy las necesidades viales son otras

La secretaria de infraestructura de Armenia Claudia Arenas indicó que en cuanto al recaudo mencionó que aproximadamente 35 mil millones se encuentran pendientes respecto a valorización y el costo de las obras pueden estar superando los 200 mil millones de pesos, por lo que toca buscar los recursos para poder cumplir lo pactado con la defensoría del pueblo.

Preocupación de gremios en el Quindío por dificultades en el presupuesto de mantenimiento del Túnel de La Línea que podría generar su cierre

La Cámara Colombiana de la Infraestructura alertó que la liquidación del presupuesto general de la nacional del año 2024 pone en riesgo los recursos para proyectos del Invías como es el del Túnel de la Línea.

A través de un comunicado señalan que el Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones. Agregan que lo anterior podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo.

Al respecto el presidente de la veeduría del proyecto Cruce de la Cordillera Central, el ingeniero Uriel Orjuela evidenció su preocupación puesto que el mantenimiento es primordial para garantizar la seguridad vial.

Sostuvo que el llamado al gobierno nacional es hacer los esfuerzos para establecer la operación sin mayor dificultad. Dijo que el tramo de Cajamarca- Calarcá es especial porque en algunos puntos críticos requiere constante mantenimiento.

Consultamos al gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis quien lamentó la situación puesto que los recursos no quedaron garantizados por parte del estado. Extendió un llamado al gobierno nacional para reconsiderar el presupuesto general de la nación con el fin de no afectar la operatividad de importantes vías como es La Línea.

Fue enfático en afirmar que el corredor es indispensable para el transporte de carga lo que aumenta la dinámica económica del país.

Desde la entidad gremial también advierten que los empleos están en riesgo porque la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invías, quienes no están vinculados desde el pasado mes de diciembre.

Por fin fueron entregadas las obras de mejoramiento en la vía Circasia- Montenegro, aunque faltan 500 metros llegando al municipio de Montenegro

Tras más de ocho años fueron entregadas las obras de esta importante vía entre los dos municipios que presentaba varias dificultades en materia de movilidad.

El veedor ciudadano, Luis Fernando Sossa celebró la apertura y reconoció la lucha para que la finalización fuera una realidad. Sostuvo que una de las complejidades tenía que ver con la curva de Versalles para su respectiva intervención donde fue necesario implementar restricciones. Anotó que hace falta un tramo hacia Montenegro ya que no estaba incluido en el proyecto, pero espera pronto sea entregado.

En ese mismo sentido el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis dijo que fue un compromiso adquirido que han logrado materializar a través de adicione presupuestales. Manifestó que por ahora están evaluando los 500 metros que hacen falta para la intervención con el fin de gestionar los recursos.

Es necesario separar incrementos de actualización catastral del aumento en la liquidación del impuesto predial, Así lo manifestó el director nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC Gustavo Marulanda Morales durante su visita a Armenia y luego de reunirse con autoridades locales

Y es que ante las quejas en Armenia por aumento del avaluó del impuesto predial debido a la actuación catastral, el director del Igac señaló “uno de los elementos claves es el fortalecimiento de las finanzas locales, pero no puede ir en desmedro de la capacidad de pago de los contribuyentes

Y agregó “Con el Departamento Nacional de planeación se va a presentar un proyecto de ley que está en curso en el Congreso que nos permite separar los incrementos del impuesto predial de los aumentos que se creen a partir de estos procesos de actualización catastral, es decir, separar el avalúo predial de los incrementos catastrales, lo que estamos buscando son medidas de mitigación de tal manera que él contribuyente no se vea impactado de manera significativa por estos incrementos”

En el Quindío 10 de los 12 municipios no han adelantado la actualización catastral solo, Armenia y La tebaida han adelantado este proceso y la meta del gobierno nacional es que al finalizar este gobierno el 70% de los municipios del país tenga listo el catastro multipropósito.

El gobernador del Quindío advirtió que podría declarar incumplimiento por demoras en obras de la planta de tratamiento de agua en Montenegro

El gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis manifestó que el proyecto fue establecido a través del plan departamental de Aguas con una inversión de 3 mil millones de pesos puesto que es poco lo que aporta en infraestructura empresas públicas del Quindío.

Resaltó que en este momento ya el caudal es de 130 litros por segundo por eso considera es fundamental las modificaciones. Enfatizó que si es del caso declararán incumplimiento por tanto tiempo para la ejecución respectiva.

Circasia es el cuarto municipio del Quindío en acoger decreto para prohibir el consumo de estupefacientes en espacio público

Recordemos que Armenia fue pionero en la medida, pero también se han sumado los municipios de Quimbaya y Montenegro.

El alcalde de Circasia, Julián Peña dijo que la localidad no se queda atrás por lo que firmará un decreto para prohibir el consumo en zonas como parque, aledaños a colegios entre otros.

Mencionó que es una medida importante para prevenir el consumo de niños, niñas y adolescentes, además de disminuir las afectaciones que se derivan del tráfico de estupefacientes.

Con el ánimo de minimizar los riesgos para los peatones y evitar el deterioro estético de la ciudad, Empresas Públicas de Armenia a través de la oficina de Gestión Control Pérdidas ha reinstalado durante el último año más de 100 tapas de medidores que han sido hurtadas en diferentes puntos de la capital del Quindío.

EPA instaló cuatro tapas de medidores, se registró en la Calle. 19 entre Carreras 16 y 17, allí se dispuso igual número de elementos, pero de plástico, como estrategia para contrarrestar el actuar de los delincuentes, que se ha aumentado de manera considerable, tras la persistencia del mercado negro en chatarrerías o talleres de metalistería.

La representante a la Cámara por el Quindío Sandra Aristizabal dio a conocer que envió una carta a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, con el fin de gestionar un espacio para exponer el Proyecto de Ley 217 de 2023, que busca revolucionar y democratizar las cámaras de comercio del país, abriendo puertas a un futuro más prometedor para todos nosotros.

La congresista agregó “Como Coordinadora Ponente de esta iniciativa en la Cámara de Representantes Colombia, estoy comprometida con la transparencia y la participación ciudadana. La jornada de socialización con la Junta Directiva será una oportunidad invaluable para explicar en detalle los aspectos fundamentales de esta iniciativa y su potencial transformador para nuestra región”

Desde hoy el Jardín Botánico del Quindío es epicentro de Expoflora 2024

Hasta el domingo 18 de febrero se llevará a cabo la quinta versión del evento de exposición de flores, jardines, aves y mariposas del país.

El director Lucas Grajales dijo que es un importante espacio para los amantes de la flora y fauna por eso contarán con una agenda académica en temas como las Heliconias y su rol en el Paisaje cultural cafetero entre otros.

En cuanto a la boletería el ingreso cuesta jueves y viernes 40 mil pesos por persona, sábado y domingo 45 mil; niños entre los 3 a 13 años 20 mil pesos. El horario establecido para el evento será de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Comfenalco Quindío hace un llamado a los trabajadores afiliados a la Caja, de categorías A o B, independientes y pensionados, con aportes de 2 %, que aún no han redimido el bono escolar, para que lo hagan antes del próximo sábado 17 de febrero.

De acuerdo con la información, quienes rediman el bono escolar, que en el presente año alcanzó $50.000 por beneficiario, podrán disfrutar de la compra de artículos para el regreso a clases, con descuentos hasta del 30 % en referencias seleccionadas, al igual que elementos de canasta básica familiar e implementos de aseo personal y limpieza del hogar.

