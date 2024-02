En Armenia estudiantes marcharon rechazando feminicidios y violencia contra la mujer

Armenia

En Armenia, se llevó a cabo marcha rechazando el feminicidio y exigiendo justicia por el asesinato de una mujer hace más de 20 días

Y es que el 17 de enero fue asesinada Erika Tatiana Mejía de 21 años en el barrio Las Colinas al sur de Armenia y aunque el principal sospechoso es el compañero sentimental y no hay avancen en la investigación.

Por eso estudiantes, docentes y padres de familia de la institución educativa Las Colinas con pancartas, carteles, tambores se movilizaron por las calles de este sector ubicado al sur de la capital del Quindío, rechazando los hechos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes y los feminicidios que se han presentado no solo en esa zona sino en la cuidad y el departamento.

Los estudiantes

Soy de grado séptimo B de la institución Educativa de las Colinas, marchamos en rechazo a tanta violencia y tanto maltrato hacia nosotras las mujeres y porque yo lo estoy viviendo en sangre propia por mi hermana y no me gustaría ver a mi hermana el día de mañana enterrándola, frente a los casos que se han presentado y que han golpeado a este barrio, porque nos hemos cansado de pedir ayuda a las autoridades y todo y no hacen nada, por ejemplo a mi hermana el marido de la maltrata, le pega, lo hemos demandado y todo y nada que hace nada y mi hermana no dice nada porque la mantiene amenazando diciendo que si ella dice la verdad o si lo demandaba algo, nos hace daño a nosotras o a ella misma le hace daño entonces ella es así.

Docentes

Paula de la Estrellas Beltrán docente de la Institución Educativa Las Colinas, buscamos Impulsar el deseo de sentirnos libres como mujeres a nuestras niñas verlas crecen en un entorno seguro protector dejar de sentir miedo y pues por supuesto el repudio hacia el feminicidio de Erika Tatiana Mejía y de nuestra estudiante Salomé hace un año de tan sólo cuatro años, cómo se está generando toda esta conciencia entre los estudiantes tanto hombres y mujeres para que todo le hagan frente a esto este es un trabajo desde la educación, nosotros tenemos un modelo de pedagógico de crítica social, entonces desde el aula día a día nuestros proyectos de investigación nuestros proyectos de aula trabajando el tema haciendo conciencia buscando generar esos espacios de reflexión y también de acción como es este caso

Rectora

Adriana Elizabeth Morantes, rector de la Institución Educativa Las Colinas, buscamos generar conciencia sobre la juventud y como cambiar la situación de violencia y maltrato, que seamos ejemplo de buenas de buenas prácticas que las comunidades que de las comunidades que hemos sembradores de paz porque las instituciones educativas estamos comprometidas en generar estos cambios y estos motivos para que las generaciones que vienen estén comprometidas con comunidad pacífica, Las Colinas es un barrio estigmatizado, pero es un sector donde tenemos muchas personas buenas que quieren paz y que sobre todo buscan armonía entre las familias. Entonces queremos invitar a que realmente como decimos acá y como lo dice Adrián los buenos somos más.

En Armenia investigan muerte de una mujer en su vivienda ...