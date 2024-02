Convocatoria del ejército 2024: ¿Hasta cuándo podrá aplicar?

El Ejército Nacional de Colombia anunció que está próxima a vencerse la oportunidad para aplicar a hacer carrera como suboficial en esa institución.

Quienes estén interesados en aplicar, deben conocer que el Ejército ofrece una preparación rigurosa durante dos años en diversas áreas de ciencias militares. A través de este programa, los jóvenes recibirán una doble titulación tecnológica en Entrenamiento y Gestión Militar, además de obtener conocimientos en disciplinas como Derechos Humanos, Criminalística o Logística Militar.

Requisitos para la inscripción

Para aquellos interesados en participar en esta convocatoria, es crucial cumplir con una serie de requisitos específicos:

Tener entre 17 y 23 años y seis meses al momento de ingresar a la Escuela Militar de Suboficiales.

Ser bachilleres con un puntaje promedio de ICFES de al menos 205.

Estar solteros y sin hijos durante el período de formación.

Mantener condiciones físicas y psicológicas óptimas, así como habilidades en natación.

Aprobar el examen de admisión correspondiente.

¿Hasta cuándo podrá aplicar?

Hasta el 15 de febrero de 2024, los jóvenes colombianos interesados en formar parte del proceso de selección e integrar el Curso de Suboficiales No.113 pueden ponerse en contacto con su delegado de zona e inscribirse.

El Proceso de Inscripción es sencillo:

Los interesados, de acuerdo al Ejército, pueden acceder al portal www.emsub.mil.co para conocer todos los detalles.

Allí encontrarán información detallada sobre el proceso de inscripción y selección, así como datos de contacto de los delegados y la normativa general que rige el proceso. Además, se proporcionarán costos aproximados relacionados con el inicio de la carrera de formación militar.

Es importante recordar que no hay intermediarios y se aconseja NO hacer pagos a cuentas no institucionales o terceros.

Beneficios para Mujeres en el Ejército Nacional

Las mujeres que decidan prestar servicio en el Ejército Nacional también pueden beneficiarse de esta oportunidad y obtendrán los siguientes beneficios: