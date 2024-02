¿Chongqing es la ciudad más grande del mundo? 5 curiosidades de este destino chino

Cuando hablamos de los lugares más grandes del mundo se puede hacer referencia al lugar más amplio según su población, área urbana, ciudad propiamente dicha, entre otras. Para definir este título, la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, a través de ONU-Hábitat, publica resultados y proyecciones actualizadas sobre las principales concentraciones urbanas y rurales en todos los países del mundo.

Anualmente se evalúa el crecimiento geográfico de las ciudades y el número de habitantes, la lista de los países más poblados en 2024 es similar a la del año pasado, según citó el National Geographic, solo se presentaron algunos cambios mínimos.

El ranking de los 10 tiene a Osaka, Mumbai (India), Pekín, El Cairo (Egipto), Ciudad de México, Sao Paulo (Brasil), Dhaka (Bangladesh), Shangái (China), Nueva Delhi (India) y en primer lugar Tokio. Sin embargo, es tan amplia la lista que también destacan a Chongqing (China).

Esta última, aunque no destaca por población, sí lo hace por considerarse una ciudad propiamente dicha, que según las Naciones Unidas es “la única jurisdicción política que contiene el centro histórico de la ciudad”.

Según resalta el medio británico ‘Visual Capitalist’ la ciudad china encabeza la clasificación según esta métrica y tiene una frontera administrativa del tamaño de Austria, con una población urbana de 32,1 millones.

Curiosidades de este lugar

Chongqing es una ciudad enorme y bulliciosa ubicada en el suroeste de China. Es la ciudad más poblada de China y la cuarta más grande del mundo. Chongqing es conocida por su cultura, su comida y los paisajes.

Estas son algunas de las cosas que la hacen atractiva:

Acá queda ubicado el ‘Bosque Fantasma’, un lugar de cipreses calvos que se inundó en la década de 1960. Los árboles muertos ahora sobresalen del agua, creando una vista misteriosa y espeluznante. Chongqing tiene el sistema de teleféricos más grande del mundo, con más de 20 líneas que transportan a más de 30 millones de pasajeros al año. Aquí nació la olla caliente de Sichuan, un plato picante y comunal que consiste en carne, verduras y tofu cocinados en un caldo caliente. Es tan fuerte, que hasta los mexicanos se pican. En esta ciudad queda las Grutas de Dazu, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO que alberga más de 50.000 esculturas budistas talladas en la roca. Chongqing es la ciudad más montañosa de China, con un terreno accidentado y colinas empinadas.

Grutas de Dazu, en las colinas que rodean la megalópolis de Chongqing, llenas de estatuas budistas #China pic.twitter.com/XwqVo8BET5 — Maimai Wenhua (@Maimai_Wenhua) May 5, 2014

Chongqing es un destino fascinante y único que tiene algo que ofrecer a todos. Además, esta ciudad, que está bajo jurisdicción central de la República Popular China, no se ubica cerca del mar.

Tripadvisor destaca algunos sitios turísticos de Chongqing como el Río Yangtze, Parque Nacional, la Base Panda, Three Georges, Hongya Cave, el monumento Ghost City of Fengdu y el Three Gorges Museum.