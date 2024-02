Auxiliar de policía identificó señal de auxilio y le salvó la vida a una menor embarazada

Cali

La capacidad de observación y la pericia para identificar que algo no estaba en orden es lo que le permitió a la auxiliar policía, Gloria Mora, para salvarle la vida a una mujer, cuando prestaba su servicio de apoyo de vigilancia en la Estación del MIO de Santa Librada.

La uniformada abordó a una pareja de jóvenes que se colaron en el Sistema de Transporte Masivo y les solicitó que pagaran el pasaje o dejaran la estación, pero ante este reclamo el joven respondió que pagaría y comenzó a gritar a su pareja.

Esta actitud llamó aún más la atención de la auxiliar de policía y no dejó de observar a la pareja hasta que llegaron a la salida de la estación, “yo miro la escena porque están alegando, pero ella se veía toda tímida, como con ese miedo, pero yo la estaba analizando”, contó la auxiliar de policía.

Mientras la menor buscaba el dinero en su bolso le hizo un guiño a la responsable de la vigilancia en esta parada del MIO.

“La mujer me picó el ojo”, y acto seguido el hombre se adelanta y la joven con la mano abierta en la espalda, dobla su pulgar y abre y cierra la mano, como aquella señal de alarma universal que indica que una mujer está en peligro, narró a Caracol Gloria Mora, auxiliar de policía.

De inmediato comenzó a seguir a la pareja con su compañero de estación y a los pocos metros encuentran un cuchillo, que según testigos, habría sido dejado por el presunto agresor de la joven.

“Cuando yo llego a dar la vuelta, hay unos constructores que me dicen que había un cuchillo, que él (señalan al joven) acababa de tirar el cuchillo, entonces yo cojo el cuchillo y le gritó ‘ey! alto los dos’ y llegué a hacerle el registro a la mujer y mi compañero al joven”.

Relata la auxiliar de policía que apuraron el paso y al alcanzarlos se les solicitó a ambos una requisa, donde se comprobó que la víctima tenía una herida en su brazo porque había sido atacada por su pareja minutos antes porque no le había tomado de la mano.

Al dialogar con la mujer se revelaron marcas de golpes y heridas ya cicatrizadas, ella manifestó que la había amenazado con una golpiza apenas llegaran a su casa.

“Ella me cuenta todo, que por favor, que no la dejara sola, que él acaba de amenazarla, que le acababa de dar puñal y que en la casa le iba a pegar por el simple hecho de no darle la mano en la calle, también me comentó que la noche anterior le había pegado unos martillazos en la cabeza”.

Finalmente, el hombre fue trasladado a una estación de policía por patrulleros, donde se pudo comprobar sus antecedentes y denuncias por violencia intrafamiliar.

La joven, menor de edad y embarazada, fue trasladada a un centro asistencial para la atención de sus heridas.

La víctima con temor, manifestó que solo denunciaría si lo dejaban preso porque ya la había amenazado con matar a toda su familia si lo abandonaba.