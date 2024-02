¿Por qué Colombia debería tener precio diferencial para la gasolina? Esto dice MinInterior

Regresó ‘Sin Anestesia’, el formato de entrevistas de La Luciérnaga de Caracol Radio y Red + Noticias, protagonizado por los líderes políticos del país. Es un espacio donde los políticos del país pueden contarle a los ciudadanos cómo viven, cómo gozan y cómo enfrentan los problemas de la nación, mezclando la realidad y la ficción. En esta ocasión, el turno es para Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

Velasco es abogado de la Universidad del Cauca y magíster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue senador durante cuatro periodos seguidos; en 2022, el presidente Gustavo Petro lo nombró como Consejero para las Regiones; y, finalmente, se convirtió en Ministro del Interior el 1 de mayo de 2023.

¿Por qué no ha sido posible que baje el precio de la gasolina?

‘Sin Anestecia’, es la excusa perfecta para tocar temas coyunturales de Colombia. Frente a esto, Melquisedec Torres, periodista de La Luciérnaga, le preguntó a Luis Fernando Velasco sobre el precio de la gasolina en nuestro país.

Durante el tiempo que Velasco se desempeñó como Senador trabajó para que el precio de la gasolina en el país fuera adecuado bajo los estándares internacionales. Pero este, en tiempo reciente, ha aumentado de manera considerable.

Frente a esto, Velasco comenta que “el Ministro del Interior no pone el precio de la gasolina, y al momento de participar en el Consejo de Ministros doy el debate, pero he sido derrotado”.

“El Ministro Ocampo algún día, después de una larga discusión, me dijo ‘populista’. Porque yo soy de los creo que en un país donde se produce un barril de petróleo a 26 dólares, no se justifica pagar a las trasnacionales, e incluso a la misma empresa colombiana, ese mismo barril a 84 dólares. Un país que produce petróleo debería tener un precio diferencial”, añade el Ministro.

“Yo mantengo esa tesis, pero también respeto el argumento del presidente, Gustavo Petro, quien asegura que las utilidades de Ecopetrol son necesarias para la inversión social. El presidente alienta este debate, ya que cada vez que se habla sobre el precio de la gasolina me invita y yo voy. Lo que pasa es que presento mi fórmula, pero no me hacen caso”.

Precio de la gasolina en Colombia

El pasado 1 de febrero, la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo), anunció que el precio de la gasolina corriente subió $164.49 y el ACPM $162.38.

Según el comunicado, este valor “corresponde al margen máximo reconocido a favor del Distribuidor Minorista en las ciudades en que aplica el régimen de libertad regulada, teniendo en cuenta las inversiones en infraestructura, los costos de operación y mantenimiento, así como los gastos de administración y ventas. Este margen se actualiza el 10 de febrero de cada año, con base en la variación del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior certificado por el DANE”.

