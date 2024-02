“No llegan docentes a los colegios”: Rectores de Cúcuta.

Cúcuta

Una gran preocupación le asiste a la comunidad educativa por la falta de docentes en los colegios y escuelas públicas después de un mes del inicio de las actividades académicas.

Las dificultades se presentan en los planteles donde no hay profesores asignados para diversas asignaturas y donde se hace traumática la enseñanza por la ausencia de los profesores para esas áreas.

Los rectores de los colegios han llamado la atención junto con los padres de familia a la secretaria de educación municipal para conocer de primera mano a que obedecen esos traumatismos pero no han encontrado una respuesta.

Otardo Rincón, rector del Colegio Santos Apóstoles dijo a Caracol Radio que “es lamentable lo que estamos viviendo, nadie responde a las solicitudes, los padres de familia reclaman y no conocemos con certeza que es lo que esta pasando. Los niños no han podido iniciar sus clases porque no hay maestros para que les atienda”.

“Muy lamentable que quien debe garantizar un derecho fundamental como es la educación sea este quien lo vulnere. estamos en la quinta semana y seguimos a la deriva, en la incertidumbre. no tenemos antecedentes de esta problemática tan grave” precisó.