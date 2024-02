No estoy pidiendo dinero: madre de bailarina fallecida en Tubará advierte sobre estafas

Cartagena

A través de los micrófonos de Caracol Radio Cartagena, Rosa Cuestas, madre de la niña Nora Ballestas Cuestas, quien falleció tras el siniestro vial registrado a la altura de la ‘Vuelta de Macario’, en jurisdicción del municipio de Tubará, denunció que personas inescrupulosas se están aprovechando de su muerte para estafar y pedir ayudas.

“Quiero hacerle una alerta a las personas que están aportando, que yo no estoy pidiendo nada, no le he dicho a nadie que pidan ayuda, todo el que me quiera apoyar y colaborar, que Dios los bendiga, pero que lo hagan acá directamente en mi casa porque hay personas que están pidiendo a nombre de mi hija, de mi sufrimiento”, dijo Rosa Cuestas.

La madre también afirmó que circula en redes sociales una cuenta de Nequi para hacer las transferencias, las cuales no son a su nombre. “En ningún momento he dado autorización de eso, no se dejen engañar, porque así no son las cosas. Según, recogieron en todo Barrios Unidos para un mercado grande, pero a mí no me han hecho entrega de nada”, señaló.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a sus vecinos, al alcalde Dumek Turbay y a la directora de la comparsa ‘Estrellas del Caribe’ por estar atentos de sus dos hijos y acompañarla en este momento tan lamentable.

La adolescente de 14 años murió luego de que el bus de servicio especial en el que se movilizaba junto a sus compañeros de la comparsa se volcara. La agrupación venía de regreso hacia la ciudad de Cartagena después de participar del carnaval de los niños en Malambo.

Sobre el conductor del vehículo manifestó que no sabe nada y está a la espera de información por parte de las autoridades.

Por su parte, Olga Lucía Pérez, directora de la comparsa ‘Estrellas del Caribe’, hizo un llamado a la Alcaldía y Gobernación para que los ayuden con el transporte a Barranquilla de los niños que resultaron heridos, pues tienen citas de seguimiento allá y no cuentan con los recursos económicos.