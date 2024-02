“Medios de comunicación han querido polarizar al país”: exfiscal Barbosa

JUDICIAL

El exfiscal Francisco Barbosa acusó a un sector de la prensa de la polarización y la confrontación que vive el país.

“Aquí viene un escenario que es muy importante y es que, en medio de estas circunstancias que ha venido ocurriendo en el país, algunos medios de comunicación y algunas personas han querido polarizar el país, de forma irresponsable y de forma difamatoria han venido señalando responsabilidades sin prueba alguna contra algunos funcionarios que ni siquiera han sido investigados”.

Su última rueda de prensa estuvo centrada en decir que su administración terminó los cuatro años completos como hace mucho no pasaba con un fiscal, y que, por supuesto, fue una de las mejores en la historia de la Fiscalía y que no es cierto que su papel como fiscal General estuviera marcado por la polarización.

“Esta fue la Fiscalía de la institucionalidad, no de la confrontación, no de la polarización, no podemos equivocarnos. La polarización significa enfrentarse sin argumentos y siempre la Fiscalía planteó argumentos ante el país y planteó una defensa irrestricta de la institucionalidad colombiana que es la única que puede permitir que este país siga adelante”.

Ayer se conoció una resolución firmada por entonces fiscal Francisco Barbosa en la que ordenó trasladar el proceso del director del CTI de Buenaventura, caso por el que hoy es cuestionada la fiscal encargada Martha Mancera.

La Fiscalía sostiene que la supuesta intervención en favor de la criminalidad del exfiscal General, Francisco Barbosa es difamatoria.

“Que eso era muy sospechoso, porque eran procesos que tenían qué ver con narcotráfico, déjeme decirles que reasigné e hice variaciones de asignaciones en 826 resoluciones porque es mi facultad constitucional y legal. Y que en el marco de esas personas anunciaron, pues todas las decisiones del fiscal General pasan con el visto bueno del delegado nacional, pasan con el visto bueno de los directores nacionales y llegan al despacho del fiscal General. Ningún proceso, ninguna asignación, ningún expediente es conocida por el fiscal General, porque no tiene procesos asignados. En este caso se dijo que se reasignaron sin sustento, no, sí tuvieron sustento porque la encargada de esa investigación era la única competente”.

Un fiscal delegado ante Tribunal, imputó y acusó al fiscal 52 especializado Jaime Hernán Ocampo López por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal.