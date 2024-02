La Fundación “She Is” abre inscripciones para “Ella Es Astronauta”

Educación

Hasta el 22 de febrero, la Fundación She Is, tendrá abiertas las inscripciones para que las niñas y jóvenes entre 11 y 16 años de toda Colombia, puedan ingresar al programa “Ella Es Astronauta”, que busca desafiar estereotipos de género y derribar barreras económicas, mediante la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), a través de un programa que abarca 4 meses de aprendizaje mediante una plataforma virtual.

Este programa educativo tiene 4 meses de clases virtuales sobre empoderamiento, emprendimiento social, habilidades en STEAM, prevención de embarazo adolescente, salud sexual, salud menstrual, ciberacoso, bullying y webinars con el CEO del Space Center, con astronautas y otros expositores, culminando con una inmersión académica por una semana en el Space Center de la NASA, donde se desarrollan actividades de robótica, programación, cohetería, hábitats lunares y charlas con expertos en dirección de vuelo y simulación de viajes al espacio.

Carlos Londoño, gerente de sostenibilidad de Mineros S.A. que es una de las empresas que apoyan a la Fundación She Is, sobre la iniciativa dice a Caracol Radio, “el programa tiene como propósito formar líderes del cambio, que sean fuente de inspiración en sus comunidades. Lo que busca este programa es hacer un cierre de brechas en temas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y sobre todo, tiene un enfoque de género para cambiar temas de estereotipos y romper barreras”.

Las niñas interesadas en vivir esta gran experiencia deberán inscribirse, a través de la página web www.she-is.org y cumplir con los siguientes requisitos:

Deberán ser niñas entre 11 y 16 años de edad.

No tener ningún vínculo familiar en primer grado de consanguinidad con un funcionario público en cargos de toma de decisión, esto debido a conflicto de intereses y siguiendo los lineamientos del código de ética de la Fundación She Is.

El grupo familiar debe pertenecer a los grupos A (población en extrema pobreza), B (población en pobreza moderada) o C (población en vulnerabilidad) del Sisben IV. Se verificará la inscripción al SISBEN, o población proveniente de zonas calificadas y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con los sesgos del CONPES y DNP.

Garantizar el acceso a internet y a las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del programa, ya sea propio o facilitado por la institución.

Garantizar la disponibilidad de tiempo para la formación.

No haber participado en ninguna de las misiones del program