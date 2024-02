¿Qué debo hacer en caso de sufrir un accidente de tránsito?

Cúcuta

Los accidentes de tránsito registrados en los días tienen en alerta a los cucuteños pues no hay convenio de tránsito que pueda resolver esta situación.

Wilmar Cifuentes, experto en materia de movilidad y docente universitario dijo a Caracol Radio que hay preocupación por la falta de un convenio de tránsito.

Fue más allá y dijo que se necesita profesionales que tengan conocimiento pues ellos son los encargados de recolectar de manera correcta los elementos probatorios.

“Desafortunadamente el Gobierno Nacional decidió que los choques simples los tenemos que resolver entre nosotros mismos, es difícil esto. Porque nunca nadie nos dijo que nosotros teníamos que resolver. Porque es una figura que se toma de Europa o Estados Unidos, porque allí todos los vehículos tienen póliza de responsabilidad contractual y si se tienen un choque las aseguradoras se arreglan, pero en Colombia no ocurre esto porque no todos tienen seguro”.

Relató que cuando esto ocurre hay que resolver esta situación con “el patrimonio de la persona que me afectó, y ahí muchas veces ese patrimonio no alcanza para cubrir los daños que me ocasionó”.

¿Qué hacer?

“Fotos de panorámica que usted pueda ver todo el lugar de los hechos. Si hay señales, como es la intercepción, cómo es el cruce, si hay sentidos viales, si usted puede buscar un testigo o una persona que lo va a ayudar o nos va a servir en este evento”.

Recalcó que es necesario que se pueda entender con la fotografía cuál era el sentido que llevábamos y cuál era el sentido del otro vehículo.