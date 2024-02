Familias afectadas por incendio en el barrio San Francisco piden ayuda

Cartagena

Más de 60 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, quedaron a la deriva luego de perderlo todo en un fuerte incendio que afectó sus viviendas en el barrio San Francisco de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Afortunadamente, tras la intervención del Cuerpo de Bomberos, la conflagración no dejó lesionados, pero sí múltiples daños materiales, pues no pudieron recuperar sus enseres y ahora no tienen agua, luz, donde dormir ni comer.

Personería Municipal de Turbaco Insta a la ANI a abordar crisis por el peaje

El incendio se originó aparentemente por unos recicladores que, al no tener energía eléctrica, encendieron una vela y se quedaron dormidos. Los afectados piden ayuda de las autoridades locales y a los cartageneros para recuperar sus hogares.

“No tenemos donde pasar la noche, hay menores de edad, adultos mayores, embarazadas, personas discapacitadas, por favor, necesitamos la colaboración del pueblo. Necesitamos colchonetas, alimentos, ropa, zapatos, prácticamente todo porque no tenemos nada”.

Las personas interesadas en ayudar a las familias afectadas, pueden comunicarse al 3024228826.