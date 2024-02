Comunidades alertan por nuevas afectaciones en El Tarrita

Cúcuta

Las comunidades en zona rural de Ábrego advierten de posibles riesgos que se puedan presentar en El Tarrita por las lluvias que se han presentado durante los últimos días.

Aseguran que la infraestructura de los puentes no son lo suficientemente estables para soportar nuevas crecientes del río, por lo que llaman a las autoridades para generar acciones de verificación y prevención de una nueva emergencia.

“No tiene la altura necesaria y las bases no son las necesarias, porque eso lo que hicieron fue un terraplén y lo colocaron encima, complicadísimo, no quiero adelantarme y ojalá no se presente esta situación, pero el riesgo que se corre es bastante” dijo a Caracol Radio Luis Jesús Ropero.

Advierten sobre la fuerza con la que muchas veces el afluente impacta los trabajos que se vienen realizando y que debe ser tenido en cuenta por las autoridades ambientales.

“En el punto del caserío de El Tarrita es complicado porque una creciente del río y se sube a la carretera, y ahí es donde están colocando las bolsas de concreto y eso no sirve,porque si ha movido piedras con longitudes de hasta 20 m y miles de toneladas de peso, una bolsa de concreto se la lleva como si nada” agregó Ropero.

A estos llamados de El Tarrita se suman las comunidades de las veredas en la parte alta del municipio de Villa Caro, donde también hay temor por presuntos agrietamientos en la zona inicial de la emergencia.