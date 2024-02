Unos 200 mineros ancestrales bloquean vía en Buriticá, Antioquia, ¿por qué?

La comunidad asegura que de no tener respuesta de las autoridades, bloquearán la vía nacional que conecta con el Urabá antioqueño. Foto: cortesía.

En el sector de Murrapal, zona rural de Buriticá, occidente antioqueño, un grupo de al menos 200 mineros ancestrales bloquean desde hace doce horas la vía, tras denunciar un desacato a una orden judicial que le prohíbe a la Policía, adelantar procedimientos para incautar las volquetas que usan los trabajadores para el desarrollo de sus funciones en la zona.

El abogado de la Asociación de Mineros Ancestrales de Buriticá, Carlos López, explicó que teniendo en cuenta las medidas cautelares que protegen a los trabajadores, ellos pueden desarrollar sus actividades sin dificultades e impedimentos. Sin embargo, aseguró que con malos procedimientos y extralimitando sus funciones, la Policía iba a intervenir -llevársela- otra volqueta, lo que causó malestar entre los mineros, dado a que recientemente han paralizado cinco de estos vehículos.

“La comunidad cansada de esto, tomó la decisión de bloquear la vía, es departamental, estamos aproximadamente a 200 metros de la vía nacional, esperando poder contar con la presencia de las autoridades municipales pero desde que se inició con la movilización o paro no hemos obtenido ninguna respuesta”.

El abogado López aseguró que de no tener presencia ni respuesta de las autoridades lo antes posible, los mineros ancestrales no descartan bloquear la vía nacional, que conecta con el Urabá antioqueño. Por ahora, la comunidad no piensa parar la protesta hasta que sean escuchados.