Petro vuelve a hablar de movilizaciones, las Cortes, terna para fiscal y Verónica Alcocer

Colombia

El presidente Gustavo Petro, en un mensaje publicado en su cuenta de X, habló sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia el pasado jueves, de la terna para fiscal y reiteró su llamado a las movilizaciones ciudadanas. También lanzó criticó a los medios de comunicación, pues, a su juicio, han construido “burbujas comunicacionales” según él, “con el objetivo de la manipulación de la sociedad”.

Sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia aseguró: “Las informaciones que tenemos nos dicen que un grupo coordinado de 4 personas ajenas por completo a las manifestaciones bloqueo por 10 segundos la puerta de reja del Palacio de Justicia y retrocedieron ante la oposición de los manifestantes”.

Además, reiteró su versión sobre la existencia de un supuesto plan para afectar a su gobierno y las iniciativas que está promoviendo su Gobierno en el Congreso de la República.

“Intentan construir lo que se llama el “lawfare” es decir que la justicia tome partido contra el gobierno y hunda no solo las reformas sino al gobierno mismo”, agregó el mandatario.

Y añadió que: “El “lawfare” debe cesar en toda América Latina con una amnistía general a los presos y sindicados políticos, el sistema interamericano de justicia debe ser fortalecido, y en Colombia no se debe establecer el llamado”lawfare” que comenzó con el procurador fascista Ordoñez y que el Consejo de Estado y el tribunal adninistrativo de Cundinamarca derrotaron a tiempo, los magistrados Arenas, qepd, y el magistrado Dimaté, representan esa justicia que no se deja politizar”.

El mandatario también defendió la terna que presentó la terna que presentó a la Corte Suprema de Justicia para fiscal general, señaló que se trata de mujeres “decentes y capaces de acabar la impunidad” y que no razón para no escoger entre ellas.

“Se del terremoto que causa el que la Corte Suprema tenga ante si una terna de mujeres decentes. Saben ellos que no he abogado por ninguna y que ninguna me conoce personalmente o ha estado conmigo en actividades ni en mi vida personal ni en mi vida política”, dijo el mandatario.

Frente a las Cortes, dijo que “estas saben que cuentan con nuestras garantías, el influjo de la politización recorre los pasillos de las cortes; el gobierno reitera su programa hacia la justicia: más independencia más poder, más justicia para la ciudadanía”.

El mandatario defendió las movilizaciones ciudadanas, señaló que su Gobierno dará todas las garantías a aquellas que se afronten sin violencia.

“La movilizacion general de la ciudadanía de la que hablado tiene como objetivo no permitir la burla del voto ciudadano con maniobras politiqueras de corruptos ni permitir que hayan burlas a la democracia. La movilización general de la ciudadanía no solo debe impedir un golpe a la demoracia, la movilización nacional ciudadana es para restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente”.

Sobre el episodio de la primera dama, Veronica Alcocer en el Carnaval de Barranquilla manifestó que “había un grupo organizado de personas listas para ejercer violencia contra mi esposa, solo que su comparsa, por que sabíamos de la operación, tomó otro recorrido y allí solo hubo aplauso popular a mi gobierno”.