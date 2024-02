Exportaciones colombianas no mineras hacia Estados Unidos, se mantienen estables( Oficial Caracol Radio )

La Cámara Colombo Americana, indicó que entre enero y diciembre de 2023, Colombia contabilizó exportaciones no minero-energética hacia Estados Unidos por el orden de US$ 7.732,3 millones presentando una ligera caída de 0,4% frente al comportamiento de 2022 cuando se registraron en US$ 7.765,7 millones, según cifras oficiales del DANE.

En ese sentido, las exportaciones no minero energéticas hacia Estados Unidos, siguen siendo mayoritarias, con el 59% del total en comparación con productos minero energéticos.

“Sabemos que, con un trabajo público-privado en los próximos tres años, se pueden crecer las exportaciones agroindustriales en un 250%, también en productos intermedios, de manufacturas e industrias, así como en servicios. Las cifras lo demuestran, pero se requiere mayor esfuerzo y sinergia entre los entes económicos para lograr aprovechar todo el potencial que percibimos”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia.

Pese a la desaceleración económica nacional y mundial y de menor consumo por parte de Estados Unidos, continuaron creciendo durante 2023, el subsector de las manufacturas con: puertas y ventanas de aluminio por US$ 626,8 millones con un alza de 32%; transformadores de dieléctrico líquido con ventas por US$ 68 millones y un aumento de 1447%,9%.

Por el lado del sector agrícola hay productos que permanecen creciendo, entre ellos se destacan las flores cortadas por valor de US$ 959 millones y un incremento de 2%; pompones frescos por el orden de US$ 89,9 millones (+1,5%); azúcar de caña (+23,6%); claveles frescos (+2%); frutas comestibles (+29%); filetes de tilapia (+9,5%); lima Tahití (+31,5%); astrometrías frescas (+1,8%); grasas y aceites vegetales o animales (+235,5%); claveles miniatura frescos (+5%); café soluble liofilizado.

De igual forma, la cámara hizo un llamado a tener un plan de acción público-privado para potencializar las oportunidades y que, con esta estrategia, se impulsen las ventas hacia Estados Unidos de los productos no minero energético.