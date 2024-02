Cantadora Miriam Negrete gana Congo de Oro en Carnaval de Barranquilla

La cantadora cordobesa, Miriam Negrete Guevara, resultó ganadora del Congo de Oro, del Carnaval de Barranquilla, durante el evento llamado “Noche de orquestas y baila la calle”, que se realizó el pasado sábado 10 de febrero, en el Barrio Abajo, de la capital del Atlántico.

“Con mi tambora”, de la autoría del periodista cartageneros Rubén Darío Álvarez P., fue la canción que Miriam Negrete, con su agrupación, interpretó esa noche y con la cual conquistó al público y al jurado encargado de calificar a 24 agrupaciones de diferentes géneros musicales.

De acuerdo con el acta emitido a la hora de dar el fallo, los grupos participantes disponían de 12 minutos para exponer en la tarima criterios como afinación, acople, originalidad, creatividad, interpretación, actuación vocal, puesta en escena y aceptación del público. Tales requisitos, según el cuerpo calificador, fueron cumplidos por Miriam Negrete, sus músicos y sus bailarines, quienes causaron tanto impacto en el público que pedía más canciones, pero cada agrupación sólo podía presentar una.

Miriam Negrete es natural del corregimiento El campano de los indios, jurisdicción del municipio de Lorica (Córdoba), pero desde los años 90 se radicó en Cartagena integrando agrupaciones de música de acordeón como Las musas del vallenato y Las guerreras de Patricia Teherán, para posteriormente organizar su propio conjunto y concebir algunas grabaciones.

Entrado el siglo XXI se decidió a organizar un conjunto de bullerengue, aprovechando las condiciones que desarrolló desde niña en Córdoba y para proseguir el legado iniciado por las cantadoras del Caribe colombiano. De hecho, junto con su agrupación, creó una puesta en escena llamada “Musiculinaria”, mediante la cual expone un buffet de todas las comidas de la Región Caribe, acompañadas con música y atuendos típicos de la misma zona colombiana.

En cuanto a música, por las redes sociales se promocionan sus grabaciones como Mosaico a las cantadoras, Siempre te cantaré, Guárdame la vida, Este porro, Barranquilla la arenosa, La cumbia de Landero y Cartagena, entre otros. Igualmente, en www.youtube.com se puede apreciar la crónica realizada en los corregimientos Evitar y Gamero (jurisdicción de Mahates, norte de Bolívar), a propósito del homenaje a las cantadoras Emilia Herrera e Irene Martínez. “Siempre he sido —ha dicho Miriam— una gran admiradora de estas grandes señoras, además de que he aprendido mucho de la escuela de Petrona Martínez, Juana Rosado, Etelvina Maldonado y Eustiquia Amaranto, quienes cantan con el alma y sin más interés que no dejar morir los aires que aprendieron desde niñas en las tierras donde nacieron”.

Hablando del estilo vallenato, el cual interpreta también con excelencia, ha hecho parte de diferentes antologías de ese género, como también es una de las asistentes al Encuentro de Vallenato Femenino (Evafe), que se realiza anualmente en la ciudad de Valledupar.