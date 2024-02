“Bogotá está lista para trabajar por la seguridad”: alcalde Carlos F. Galán

Bogotá D.C

La Cumbre de Convivencia, Seguridad y Justicia tuvo su primera edición. Asistieron alrededor de 24 alcaldes y alcaldesa de las ciudades capitales del país, el ministro de defensa Iván Velásquez, el director general de la Policía Nacional, Gr William Salamanca, el comandante general de las Fuerzas Militares, Gr Helder Giraldo, entre otros invitados.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó la cumbre como un espacio de diálogo necesario para poder enfrentar los retos de seguridad en todos los territorios. Frente a esto, Galán presentó lo que sería el plan de acción para mejorar la seguridad de Bogotá con la llegada de nuevos miembros de la policía.

“En Febrero van a llegar cerca de 150 miembros de la policía que, particularmente, van a trabajar de investigación criminal e inteligencia. Esto será clave para identificar y judicializar esas bandas delincuenciales que están operando en Bogotá”, afirma el alcalde.

Si bien durante el mes de enero se presentaron resultados positivos, como la reducción la cifra de homicidios en el 23% y de hurto en el 20%, los casos siguen presentes y desde la alcaldía preparan las acciones pertinentes para contrarrestarlos. Junto con el Gr. Salamanca, se presentó una propuesta de un nuevo modelo de seguridad, en la que el ‘modelo de cuadrantes’ sea flexible y eficaz frente a estos delitos en las distintas zonas de Bogotá.

“La clave es trabajar articuladamente. Lanzamos el plan Bogotá Camina Segura, que tiene una ejecución inicial de un primer mes, que tenemos que actualizar, fortalecer y corregir, para atender las demandas que tiene la ciudad”, expresó Galán.

El Alcalde Galán advirtió que “la ciudadanía está esperando que trabajemos juntos, nos articulemos y asumamos cada uno la responsabilidad” al tiempo que se concretan los apoyos para solucionar la crisis carcelaria y el hacinamiento por parte de las personas privadas de la libertad en URI’s y estaciones de policía.

En lo que respecta a las movilizaciones, el alcalde afirmó el que ESMAD no será desplegado a menos de ser estrictamente necesario. Desde la administración de la alcaldía, la solución se dará mediante el diálogo.

La región metropolitana de Bogotá trabajará en colaboración con el Estado. La décimo tercera brigada prestará su servicio de seguridad de la mano de la Policía Nacional. Desde la alcaldía se trabajará en una articulación con los municipios vecinos y la gobernación de Cundinamarca.

“Las problemáticas no tienen fronteras. Es una jurisdicción distinta, pero la práctica de problemáticas se comparte y si no actuamos coordinadamente, no vamos a solucionarlo”, concluye el alcalde.

Galán aseguró que la capital como miembro de ‘Asocapitales’, trabajará en conjunto con otras ciudades y con el Gobierno para lograr un impacto real en la seguridad del país.