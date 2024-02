Aguacate Hass del Quindío será exportado al Super Bowl en Estados Unidos

Armenia

El próximo domingo se realizará el Super Bowl o Súper Tazón, un evento de fútbol americano que recibe a miles de espectadores y en el que, ya es una costumbre consumir el aguacate Hass antes, durante y después del mismo.

El presidente de la Asociación de productores de Aguacate Hass del departamento, Diego Orlando Aristizábal afirmó que el aporte no es muy grande puesto que no hay mucha cosecha, pero eso no significa que disminuya la importancia del proceso. Resaltó que es tradicional enviar entre dos a tres contenedores de aguacate al estado americano.

Destacó que el periodo de cosecha apenas va a iniciar por eso algunos predios cuentan con alguna fruta por lo que esa es la que será exportada.

Dijo que en el departamento están cerca de 5 mil hectáreas sembradas de aguacate Hass.