¿Qué helicóptero tenía Sebastían Piñera? Así fue el accidente del expresidente

Este martes 6 de febrero, falleció el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente aéreo ocurrido en la Región de Los Ríos, en el lago Ranco. El exmandatario era quien estaba pilotando la aeronave, cuando por razones que aún se desconocen, se precipitó al agua y fue cuando ocurrió el siniestro que le quitó la vida a Piñera. En el helicóptero se encontraban su hermana, un amigo y el hijo de este, pero ellos sobrevivieron.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado en el que dieron a conocer que a eso de la 1:30 p.m. (Hora colombiana), despegó el helicóptero donde se encontraba el exmandatario, pero minutos después se estrelló contra el cuerpo de agua ya mencionado.

Según reportes de la prensa local, el expresidente iba a los mandos del aparato, quedó atrapado por el cinturón de seguridad, y se hundió en el lago, de donde los servicios de seguridad y emergencia sacaron su cuerpo esta tarde. (EFE)

Ante esto, según confirmó la ministra del Interior de este país, el Estado chileno se encargará de las exequias de Piñera y se declararon 3 días de luto nacional por el lamentable hecho.

¿Qué tipo de helicóptero tenía el expresidente Piñera?

Algo que era muy curioso en el expresidente Piñera, es que tenía su propio helicóptero y él mismo lo pilotaba, de hecho, desde el 2004 se le otorgó la licencia de piloto privado, gracias a su instructor Alfonso Wenzel.

En una entrevista que dio al medio de comunicación La Tercera de Chile, Wenzel aseguró que enseñarle a volar al antiguo presidente de este país no fue nada fácil. Sobre esto comentó: “Quienes quieran aprender a deambular por las nubes deben ser personas conservadoras, que arriesgan poco, que no van contra la corriente, como sucede cuando quieres ganar en el mundo de los negocios, justo lo que Piñera no es”.

Según el instructor de vuelo, fue por esto que le tomó casi un año enseñarle al exmandatario, mucho más que con el compáñero que inició el curso, el empresario Andrés Navarro, con el cual compraron en conjunto un helicóptero Robinson 44 para practicar. En este caso eran 50 horas de vuelo y 40 teóricas.

No obstante, Piñera también contaba con un Robinson R66, con el cual, según varios de sus vecinos, solía practicar en el lago donde se accidentó. Esta aeronave contaba con una capacidad para 5 pasajeros en total y estaba avaluada en más e 900 mil euros.

Este era el tipo de helicóptero que tenía Sebastián Piñera: