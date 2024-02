José Luis Chunga si hubiera tapado la final: “Capaz que hubiésemos quedado campeones”

José Luis Chunga se sigue recuperando de la intervención quirúrgica de una lesión condral de rótula en su rodilla izquierda. El arquero barranquillero habló en El VBar Caracol sobre cómo avanza su recuperación, así como reveló los dos penales que hubiese tapado en la definición ante Junior en el Atanasio Girardot.

El arquero de 32 años manifestó que, ante los buenos avances que ha dado su rehabilitación, podría regresar a las canchas antes de los cuatro meses, que fue el tiempo pactado inicialmente. “Vamos muy bien. Hoy estoy cumpliendo dos semanas de la operación y con los trabajos que hemos hecho, la disciplina que hemos colocado, creo que vamos por buen camino (...) Los médicos habían quedado que serían de 3 meses a 4 meses, pero como van las cosas, posiblemente podría estar en dos meses o dos meses y medio”, manifestó.

Por su parte, contó detalles de cómo se produjo su lesión: “No fue en ese partido (ante Millonarios). El último partido del todos contra todos en Santa Marta, salí en una jugada que estuve fuera del área, salí en plancha y sentí un pequeño dolor, pero no pasó a mayores. Llegaron los cuadrangulares, el primer partido contra América jugué sin ningún problema, pero al día siguiente tenía demasiado malestar en la pierna y no podía caminar. Tenía el partido contra Nacional y el gol que nos hacen del 2-1, que me cabecean, se me hacía muy difícil saltar por el dolor”, inició diciendo sobre el paso a paso de cómo se dio la molestia.

“Me hicieron exámenes y arrojó que tenía una pequeña fisura en el menisco y una contusión en la rótula, pero por el momento en el que estaba el equipo, lo que significaba y llegar a la final, le pedí al profe que quería jugar así y jugué el primer tiempo en Bogotá, hasta que no pude jugar más. No pudo ser posible retomar porque el dolor era intenso y decidimos que era mejor hacer la operación”, añadió.

¿Tuvo incidencia en la llegada de Chaux?: “A nosotros nos tomó por sorpresa, porque en el momento de la lesión, el profe había dicho que, si era un tiempo corto, de un mes, él me iba a esperar, pero cuando vieron el tema de que el médico había dado el diagnóstico, a los dos días trajeron a Éder, pero a mí no me preguntaron si estaba de acuerdo o no. Creo que no deberían, porque el club iba a tomar cartas en el asunto. Llega una muy buena persona, no compartí con él en Junior, pero sí me dieron buenas referencias de él”.

¿Y si hubiera podido estar en la final ante Junior?: “Capaz que hubiésemos quedados campeones. Me hicieron esa pregunta al mes y dije que Marmo tenía la capacidad de sacar esa responsabilidad adelante y no se dio, se dio para Junior. Dios sabe cómo hace sus cosas, la gente dice que, si hubiera estado Chunga, hubiera sido diferente. Pero si hubiera estado, algo pasa”

¿Qué penales hubiera tapado?: “El de Titi (Steven Rodríguez), porque lo tuve como compañero en Alianza, y el de Gabriel, porque lo conozco de hace rato y es un jugador que puede cambiar. Titi cambió el penal porque Marmo lo conocía, pero son momentos de tomar decisiones, donde se nota la diferencia. De pronto hubiera sido esos dos penales”.

Enseñanzas de Sebastián Viera: “Yo jugué lesionado el año pasado en Medellín, porque lo aprendí de Sebastián (Viera). Normalmente, uno con cualquier dolor, con cualquier cosa, uno se sale y aprendí eso. En Alianza me tocó jugar lesionado. No se trata de quién tienes de suplente o no, sino decir que así sea con dolor juego, y eso lo veía en él”

La situación vivida por Alianza Petrolera en Barrancabermeja: “La gente hoy está dolida por algo que hace rato iba a pasar. Hace año y medio el equipo se iba a ir a Cúcuta a jugar en la B, estuvo a dos firmas. El presidente muchas veces lo decía, no tengo apoyo de la alcaldía, de la afición, me voy a llevar al equipo, y terminó pasando. No sé por qué el descontento, cuando un dueño de un equipo tiene una oportunidad, que su empresa pueda mejorar en todo, la va a tomar. Esas decisiones llevan a que una afición, gente que trabaja cercana, se vea perjudicada