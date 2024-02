Gobierno y empresarios avanzan para llevar agua a La Guajira

Nacional

Continúa la ‘Misión Guajira’, ayer hubo una reunión entre Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval y el Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar. En esta oportunidad hablaron sobre impactar el tema del agua¿, acción que estará concentrada en la zona más alta del norte de La Guajira, entre Punta Gallinas y Nazareth.

La Cancillería prepara comunicado sobre crisis en Venezuela

En la reunión Colombia- Estados Unidos en Casa de Nariño entre el presidente, Gustavo Petro y el consejero principal adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finter, se tocó el tema de la crisis en Venezuela y el caso de María Corina Machado. Según las fuentes consultadas por este confidencial, se prepara una comunicación desde la Cancillería expresando la necesidad de respetar los acuerdos de cara a las elecciones.

Un comunicado conjunto entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño sobre la reunión confirmaría esta información en su último párrafo. “Finalmente, el presidente Petro y el consejero Finter dialogaron en profundidad sobre la situación en Venezuela y reafirmaron la importancia de implementar todos los elementos del Acuerdo de Barbados y de trabajar junto con todas las partes para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada”.

No me arrepiento de mis decisiones ni mis palabras: Fiscal Barbosa

El fiscal, Francisco Barbosa destacó en su último balance de gestión que no se arrepiente ni de sus palabras, ni de las decisiones que tomó en la Fiscalía, así fueran impopulares o rechazadas por algunos sectores.

“El paso del tiempo va definiendo qué fue lo que ocurrió, qué significó, qué pasó, yo siempre he dicho que uno tiene que alejarse para que se haga un balance de lo que ocurrió. No me arrepiento de una decisión de las que tomé, no me arrepiento de una palabra de las que dije, me voy coherente, con carácter, con esfuerzo y gústele o no les guste lo que haya dicho el fiscal Barbosa, ahí queda para la impronta para el país de los que significó esta Fiscalía de la calle y en los territorios”, manifestó en una de sus últimas intervenciones como fiscal general de la Nación.