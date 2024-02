Ante las tensiones, ¿cuál es el panorama institucional en el país?

En Hora20 el análisis a los hechos de coyuntura del fin de semana. La ruptura institucional de la que habla el presidente Petro, el rol de la Fiscalía y de los entes de control, así como la narrativa de persecución que se impulsa desde el actual gobierno. También el debate sobre las salidas a esta subida de tono, el rol de las instituciones y el peso que tiene la elección de la nueva fiscal general para superar este panorama. Después una mirada a lo que deja a nivel democrático la reelección de Nayib Bukele en El Salvador.

El viernes de la semana pasada sobre las 7 de la noche el presidente Petro alertó a distintas organizaciones de derechos humanos sobre lo que él llamó un “quiebre institucional”. Basado en varios hechos como la suspensión de la Procuraduría al canciller Álvaro Leyva, las acciones que adelantaría la Fiscalía en contra de Ricardo Roa y Dagoberto Quiroga, así como lo que el presidente llamó como el allanamiento a Fecode por el aporte de $500 millones a la Colombia Humana, serían hechos que materializan ese quiebre institucional, que según el presidente buscaría su salida. Según Petro se estaría llegando al máximo del desespero al estar allanando, torturando y ejerciendo presiones sobre testigos, además, resaltó que en la Fiscalía hay una toma mafiosa. No obstante, no es la primera vez que el presidente habla de quiebre, en el pasado lo hizo en términos de “golpe blando”.

La tesis principal del presidente se concentra en que se le quiere hacer un juicio y que la Fiscalía lo investiga, cuando según la constitución el único organismo competente para investigarlo u adelantar un juicio es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto dentro del marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por la financiación de la campaña a la presidencia. De hecho, el presidente en sus trinos recuerda que las anteriores administraciones en la Fiscalía no han sido tan eficientes y rápidas a la hora de investigar las campañas presidenciales.

Lo que dicen los panelistas

Para Paca Zuleta, abogada y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, preocupa que se resuelva que haya quiebres institucionales cuando no lo hay, “un quiebre es lo que vive Venezuela, sin instituciones ni justicia ni democracia, no hay elecciones confiables: ahí el quiebre es de verdad”. Sin embargo, identificó que lo que hay es diferencias políticas y malos modales, “la politización es normal, es parte del fenómeno que vive la democracia, parte de los enredos y de la complejidad, pero eso no quiere decir que hay crisis institucional”. De hecho, remarcó que tendríamos crisis institucional si la Corte Suprema no estuviera haciendo la tarea de deliberar para tomar una decisión sin presiones de nadie, “la corte estudia la terna y tiene audiencias para decidir sobre la terna, decidirá cuando decida”, en ese sentido, remarcó que quien llama a una ruptura es el presidente al sentirse amenazado, “creo que el presidente le apunta a crecerse, es una confrontación donde no creo que los actores sean muy claros, pero puede que le vaya mejor que en otras movilizaciones, sin embargo, hay un problema de fondo, ¿movilización para presionar a la Corte? ¿de verdad?”

Rafael Nieto, abogado, exviceministro de Justicia y columnista, explicó que en una democracia hay separación de poderes, ramas independientes y autónomas y que sirven de peso y contrapeso para que el poder no se concentre solo en el Ejecutivo, “cuando se cumple con el rol constitucional, no se puede decir que hay quiebre, ¿la Procuraduría genera quiebre cuando sanciona al canciller? pues no”, además, planteó que el canciller no es un funcionario electo, es designado por el Presidente y la Procuraduría en el ejercicio de control disciplinario lo puede suspender; en ese caso no hay ruptura institucional, remarcó.

En el caso de la Fiscalía dijo que los fiscales son independientes del fiscal general y no reciben instrucciones por parte del fiscal general, “si las da, pues viola la ley y la decisión solo se le atribuye al fiscal del caso y no al fiscal general”. Con lo cual, resaltó que la función de la Fiscalía es investigar si se cometieron delitos y si encuentra pruebas, “hace la acusación formal ante un juez que es el que toma la decisión sobre la libertad y la responsabilidad penal; la Fiscalía no decide si una persona es responsable, solo investiga y acusa”.

Martha Alfonso, representante a la Cámara por la Alianza Verde, destacó que como nunca ante hoy vivimos una politización de entidades públicas, “particularmente administradoras de justicia, eso es muy grave en el país porque se supone que debe ser imparcial”, ante lo cual, dijo que uno ve un tono provocador en el fiscal y en la procuradora que ha ido creciendo, “el presidente Petro convoca movilizaciones en defensa de la soberanía ciudadana y electoral”.

De hecho, remarcó que es necesario que la ciudadanía defienda la soberanía democrática, “creo que en todas las sociedades del mundo la movilización es un derecho y de este contexto donde hay ataque a la institucionalidad, parcialización y politización de las instituciones que administran justicia, se justifica la movilización”.

Resaltó que hay una politización muy fuerte en la que la Fiscalía genera una crisis, una ruptura institucional y que Barbosa se está metiéndose en política como nunca lo ha hecho otro fiscal.

Para Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista en El Tiempo, en todos los gobiernos anteriores ha habido problemas, “hemos visto personas enjuiciadas y no creo que estemos en una situación diferente, pero concuerdo en que el fiscal no se ayuda”, pues destacó que le gustaría tener un representante de Fiscalía que fuera una persona más tranquila, menos vociferante y protagónica. De otro lado, señaló que no ve rupturas instituciones, sino tensiones que son normales, “algo a lo que estamos acostumbrados, eso ha ocurrido en todos los gobiernos, no hay ruptura”.

Destacó que el presidente se crece en la confrontación, “a él le ha faltado ese enemigo desde que Uribe se retiró, entonces se quedó sin un buen enemigo contra quien enfrentarse; eso le hace daño y él se crece debatiendo”.