Afinia pide materializar proyectos de generación de energía por altas tarifas

Cartagena

Diego Oviedo, gerente (e) de Afinia, filial de EPM que presta el servicio de energía eléctrica en Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y sur del Magdalena, mostró su preocupación ante la falta de materialización de proyectos de generación en todo el país. De acuerdo con el directivo de la compañía, estas iniciativas permitirán que el precio de bolsa baje en los próximos años y así evitar una crisis en el sector por las altas tarifas.

“Como empresa tenemos una preocupación porque no estamos viendo que se estén materializando proyectos de generación que permitan que el precio de bolsa en los próximos años baje. Finalmente, eso puede generar un impacto en el bolsillo de las personas porque si la oferta de energía no se incrementa la demanda siempre va a crecer. Es un ejercicio muy simple, si la demanda crece y no hay oferta, pues la poca oferta se va a encarecer”, advirtió Oviedo.

El gerente (e) de Afinia señaló que el Gobierno Nacional debe facilitar el desarrollo de proyectos de generación de energía, con el propósito de que no se viva una situación compleja frente al abastecimiento en 2026 y 2027.

“Ese un llamado que hay que hacerle al Gobierno Nacional para que facilite el desarrollo de los proyectos de generación, que no veamos que se repitan estos ciclos de incremento de precios que estamos viendo hoy”, expresó.

El directivo reveló que ante las olas de calor registradas por el Fenómeno del Niño la demanda creció en un 16% el año anterior, generando incrementos en las facturas del servicio.

“La ola de calor genera que al final la factura que le llega a las personas es la multiplicación del precio por la cantidad que consumimos, la demanda está incrementando por la ola de calor”, puntualizó.