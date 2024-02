Vecinos denuncian ruido insoportable del Central Park de Bello

Medellín

A tan solo 1 mes y 6 días de la inauguración del Parque Metropolitano Tulio Ospina, Centro de Eventos Central Park,en el municipio de Bello, vuelve a entrar en una polémica; esta vez por la problemática de contaminación auditiva, pues, la comunidad del sector, ha manifestado que el ruido que producen los motores de los vehículos y motos que han participado en el Central Park es insoportable, perjudicando su calidad de vida y la tranquilidad de sus hogares.

Según la Veeduría Ciudadana del Central Park, hay un informe desde 2018 que concluye que las viviendas aledañas deben contar con un aislamiento acústico, sin embargo, hasta la fecha la recomendación parece haberse ignorado. Diana Patricia Henao, habitante de la Unidad Residencial La Vida es Bella, mencionó: “El ruido es tal que nosotros en los dos eventos que han habido hasta el momento en el centro del paro nos ha tocado huir prácticamente en nuestras casas porque el ruido no es humanamente soportable y menos por la cantidad de horas a la que hemos estado expuesto a ello que ha sido hasta el momento más de 10 horas y hasta por 3 días”.

Por otro lado, Caracol Radio mantuvo conversación con Luis Fernando Begué, Gerente de Indeportes Antioquia, y esto fue lo que expresó frente a la problemática: “Los niveles de ruido permitidos solamente se podrán medir cuando haya competencias. Y eso se hace de dos maneras. Una, se mide el ruido interno en el autódromo durante la competencia. Y también se mide externamente y se compara la suma del ruido interno con el ruido medido externamente. Y si están debajo de los niveles permitidos, pues se permite hacer lo que haya que hacer. Pero en este momento eso no se ha podido hacer porque no ha habido competencias oficiales en el autódromo”.

Hasta ahora, no hay autorización para eventos en el Central Park de acuerdo al gerente, por lo que no se ha finalizado la obra.

Sin embargo, la problemática sigue para los habitantes del sector, quienes alegan que no hay cumplimiento de lo prometido por parte de la gobernación cuando apenas estaba en planos y construcción. Pues manifiestan que la idea del parque natural, abierto a la comunidad, no se parece en nada a la realidad, un centro de eventos privado, que no les permite el acceso y supera los decibeles permitidos, ocasionando malestar e incluso desplazamiento de sus propias casas en los días que se desarrollan los eventos.