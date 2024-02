Más de 150 desplazados dejan combates entre grupos armados en Silvia, Cauca

Silvia, Cauca

Más de 40 familias desplazadas dejan fuertes combates entre el Eln y las disidencias de las Farc en zona rural de Silvia en el nororiente del Cauca. Durante los enfrentamientos, tres personas fueron secuestradas: la guardia indígena las rescató.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, señaló que “presentándose confrontación en jurisdicción de nuestro territorio ancestral de Kisgo, entre las veredas Penebío y Valle Nuevo; en los hechos quedan en medio del fuego cruzado familias del territorio también de la zona campesina. Entre las familias se encuentran niños, mujeres, adultos mayores que se han visto afectados gravemente”.

La Asociación de Cabildos del Pueblo Nasa denunció que “un integrante de la guardia indígena, el comunero José Adelmo Chocué Tombé fue llevado a la fuerza por el grupo armado Dagoberto Ramos. Ante esta situación la guardia indígena, comunidad y autoridad de Pueblo Nuevo se movilizaron hacia el lugar de los hechos, momento en el cual es retenido por el mismo grupo el comunero Robinson Chocué Tombé, junto a un menor de edad que lo guiaba hacia el sitio de retención”.

Las tres personas fueron rescatadas por los mismos comuneros.

El alcalde local Juan Carlos López aseguró que “continúan dos grupos humanos albergados, uno perteneciente al resguardo indígena de Kisgo que son 62 personas. Por otra parte en el salón comunal del corregimiento de Valle Nuevo más o menos 100 personas refugiadas. Todas han contado con ayudas básicas como alimentación, colchonetas desde la Alcaldía y la institucionalidad”.

El consejero mayor del Cric, Yesid Conda, agregó que “se está complicando la situación porque ya hay afectaciones directas contra la población civil (…) Nos preocupa que desde el Gobierno no hayan pronunciamientos contundentes (…) Exigimos el respeto a los territorios indígenas que no hacen parte de los grupos armados. También el respeto por la vida de los comuneros que no tienen nada que ver con el conflicto armado”.

La ONU se pronunció sobre la grave situación en esa zona del departamento y expresó que “acompañamos con el seguimiento a las autoridades y a la comunidad en asamblea y llamamos con urgencia a los actores armados no estatales a que respeten la vida e integridad física y la autonomía del pueblo indígena”.