Con firma de exgerente, habrían legalizado documentos de manera irregular en la EDU

Medellín, Antioquia

Ante las autoridades correspondientes se va a denunciar que documentación de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín se estaría legalizando con la firma de la exgerente Margerita Contreras, hasta, por lo menos, el 12 de enero del 2024; es decir, más de una semana y media después de haber finalizado su gestión y de la salida de la administración de Daniel Quintero Calle.

Según reveló la gerente actual, Luz Ángela González, debido a una práctica irregular de que los trámites en la EDU no son transaccionales sino manuales, la firma de señora Contreras se habría agregado a documentos correspondientes a una minuta de adición de cerca de 10 mil millones de pesos, cuando ya no era la líder de esta empresa pública.

Se trata de una adición, a un contrato que suma un poco más de 17 mil millones de pesos y un contrato derivado de 3 mil millones de pesos. Allí, la gerente, detalló que la adición fue firmada el 26 de diciembre, pero la minuta llegó el 12 de enero.

Lea también: Juan David Duque vinculado a investigación sobre uso irregular de caja menor de exalcalde

“Nos encontramos que la gerente anterior todavía se encontraba firmando minutas de adiciones a contratos. Este tema ya lo estamos documentando. Llamamos a supervisor y contratista y en entrevistas aceptaron que por chat la exgerente aún estaba legalizando estas minutas de adición con fecha del 12 de enero”, señaló la actual gerente González.

Se trata de la documentación de un contrato para la construcción de infraestructura en la IV Brigada de Medellín.

Caracol Radio se comunicó con la exgerente Contreras a un teléfono, que era el utilizado por ella durante su vinculación con la EDU, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, fuentes en la empresa le aseguraron a Caracol Radio que una persona que permanece en la empresa, desde la administración pasa, sería la que agregó la firma electrónica en los documentos.