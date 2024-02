Programación de Afinia entre el 5 y 7 de febrero en Cartagena y Bolívar

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de mejoras y adecuaciones de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar entre el 5 y 7 de febrero. De antemano la empresa ofreció excusas por las incomodidades que estas interrupciones puedan acarrear.

Lunes 5 de febrero:

· Villanueva: continúa la renovación de la infraestructura eléctrica entre la carrera 4 con calle 13 del barrio Las Lomas, desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

· Cartagena: de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., se interrumpirá el servicio para la normalización de equipos de medida entre los sectores Villa Hermosa y la urbanización Ciudadela 2000. De igual forma, de 11:22 a.m. a 5:00 p.m., estará sin servicio la transversal 54 con diagonal 31l, barrio Los Alpes; y de 10:37 a.m. a 5:00 p.m., en el sector Las Ramblas.

En la tercera etapa del barrio El Campestre desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., personal operativo ejecutará labores de instalación de redes y postes de media y baja tensión.

· Mompox- Cicuco: los corregimientos de San Ignacio, La Travesía, Santa Cruz, Santa Rosa y San Francisco de Loba estarán sin fluido eléctrico ante los cambios de postes y redes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

· Magangué: avanzarán los trabajos en el corregimiento Henequén, que estará sin servicio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para renovar postes y redes de media y baja tensión.

· María La Baja: para realizar labores de optimización de la infraestructura del circuito Maríalabaja 2, en el horario establecido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., se desenergizará el corregimiento El Níspero y sectores aledaños a la vía Flamenco - El Níspero.

Martes 6 de febrero:

· Cartagena: continuará el mantenimiento de los transformadores alrededor del centro comercial Caribe Plaza desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. En esta oportunidad la interrupción se concentrará en la calle 29d con carrera 22 Pie de la Popa.

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m., se interrumpirá el servicio en la calle La Magdalena con carrera 10b, barrio Getsemaní, donde se adelantará la normalización de un equipo de medida.

En el corregimiento Punta Arena, zona insular, seguirán los trabajos de cimentación y cambio de postes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Continuará la instalación de la infraestructura eléctrica desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., en el sector urbano del corregimiento Puerto Rey.

Los siguientes sectores de La Boquilla: carrera 14 con calle 14 áreas aledañas a Frutas y Verduras Élite, El Campo, Las Mellas, 14 de Septiembre, Centro de Eventos del Caribe Tropical y Lavadero King Car Wash estarán sin servicio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con el fin de adelantar la instalación de postes y redes de media y baja tensión.

· Mompox- Talaigua: de 7:30 a.m. a 4:25 p.m., se interrumpirá el servicio en los siguientes sectores rurales de Mompox: corregimientos La Lobata, San Nicolás, Guaymaral, Las Boquillas, Candelaria, Caldera, Los Piñones, Ancón, La Rinconada, Santa Teresa, Loma de Simón. En la zona rural Talaigua Nuevo, corregimientos: El Vesubio y Los Mangos.

· San Jacinto: desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m., se adelantarán mejoras en la infraestructura, por lo que es necesario interrumpir el servicio en las poblaciones de Los Robles, Tasajera, Nerviti y San Agustín. Corregimientos de San Juan Nepomuceno: Corralito y Las Porqueras.

Miércoles 7 de febrero:

· El Carmen de Bolívar: para adelantar mejoras sobre el circuito El Carmen 1 se programó una interrupción de servicio de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., en la vereda Lacharquita.

· Cartagena: se adelantarán actividades de poda sobre el circuito Bayunca 3 de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., labores para las que estará sin servicio Pontezuela, sector San Isidro, Calle de La Familia y sector 15 Letras.