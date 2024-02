Padre de Jaime A. Beltrán pide que no le lleven hojas de vida a su iglesia

Padre del alcalde de Bucaramanga pide que no le lleven hojas de vida a su iglesia cristiana.

Bucaramanga

Tras la reciente polémica por la realización de cultos cristianos los primeros jueves de cada mes durante la administración del nuevo alcalde de Bucaramanga, el pastor Jaime Beltrán, padre del actual mandatario pidió que quienes asistan a su iglesia vayan a orar y no a llevar hojas de vida para trabajar en la alcaldía.

“Aquí no es la alcaldía, no vengan a traer hojas de vida. Todas las que quieran las pueden llevar, pero a la alcaldía. No traten de abordar a Jaime para cosas de su trabajo”, señaló el padre del alcalde Jaime Andrés Beltrán.

¡Hay esperanza! Frailejones se salvarían tras incendio en Santurbán

#Bucaramanga | "Esta es la iglesia, aquí no es la alcaldía. No vengan a traer hojas de vida, todas las que quieran las pueden llevar a la alcaldía": padre del alcalde Jaime Beltrán, tras polémica por actos religiosos en esta administración. pic.twitter.com/ceUTnq1XAb — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) February 3, 2024

Por su parte el alcalde dijo que las ceremonias cristianas no se harán en la administración municipal, los trabajadores podrán ir a donde quieran inclusive si es la iglesia donde él profesa.

Pues señaló que fueron los funcionarios quienes solicitaron que así como había un día para realizar ceremonias católicas, también les dieran un espacio para realizar su culto cristiano.

Asistencia a cultos es voluntaria aclara asesor del alcalde

“La administración les permite a los cristianos, al igual como los tienen católicos, tener un espacio para que ellos puedan hacer una reunión una vez al mes, una hora antes de trabajar. Ahora que yo profese mi culto, claro que lo profeso en la iglesia, pero respeto quienes lo quiera profesar de una manera distina”, explicó el mandatario.

Seguirá predicando en su iglesia y por tanto su padre pidió que en ese momento no le tocaran temas de la actual administración.

El Culto Cristiano del alcalde Jaime Andrés Beltrán en la alcaldía causa polémica

“Hacemos esta la segunda sede de la alcaldía y a ninguno de nosotros nos conviene, porque aquí no venimos a resolver problemas de alcaldía, venimos a adorar a Dios”, dijo durante su intervención en uno de los cultos de su iglesia el padre del alcalde.

“Qué bueno que los gobernantes vuelvan los ojos a Dios. Pero la polémica está subcitada bajo el morbo. La circular no es obligar es permitir”, dijo Jaime A. Beltrán tras la lluvia de críticas que le cayeron luego que se diera a conocer que cada gabinete de su administración se encargará de organizar las ceremonias cristianas.